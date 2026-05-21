В Минздраве рассказали, может ли правильное питание нанести вред здоровью
Неправильные принципы здорового питания могут привести к потере необходимой для репродуктивной системы жировой массы. Об этом заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика Ивана Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.
Современные представления о здоровом образе жизни, к сожалению, не всегда включают в себя правильные принципы питания. Они могут привести не только к снижению жировой массы, что особенно важно для репродуктивной функции, но и к утрате мышечной ткани и костного минерала, подчеркнула эксперт.
По словам Мокрышевой, важно соблюдать баланс в питании, правильно дозировать пищу и сочетать её с физической активностью. Она также отметила, что количество энергии, поступающей в организм, должно соответствовать количеству энергии, которую человек тратит.
