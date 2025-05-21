«Это отвратительно»: агроном раскрыл, на что указывают червяки в клубнике

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Наличие различных паразитов в клубнике указывает на то, что её не обрабатывали огромным количеством химии. Об этом рассказал фермер, агроном Вячеслав Хондырев.
По словам специалиста, ягоды, фрукты и овощи регулярно обрабатывают химикатами, чтобы в них не было никаких червячков.
При этом эксперт уточнил, что, если червячков в клубнике много, то такую ягоду лучше не покупать. В случае обнаружения животных в клубнике уже дома, её стоит просто хорошо промыть под проточной водой.
Хондырев добавил, что червячки портят внешний вид, но не саму клубнику.
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«Если обрабатывают очень хорошо, если химии реально много — никаких червячков не будет. А если червячки есть, то само по себе, конечно, это отвратительно, но, однако же, это говорит о том, что там нет или мало химии», — пояснил Хондырев в беседе с Life.ru.
При этом эксперт уточнил, что, если червячков в клубнике много, то такую ягоду лучше не покупать. В случае обнаружения животных в клубнике уже дома, её стоит просто хорошо промыть под проточной водой.
Хондырев добавил, что червячки портят внешний вид, но не саму клубнику.
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Элина Позднякова