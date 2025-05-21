Эксперт раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику

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Бывший замминистра сельхоза РФ Леонид Холод раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику. Его слова передает «Татар-информ».
Как утверждает эксперт, один из главных критериев – внешний вид ягод. Они должны целыми, то есть без цветных повреждений, вмятин и плесени. Вторым моментом, на который следует обратить внимание, является наличие аромата.
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«Бывает, что клубнику продают «пластиковую», которая лежит долго, но она не самая вкусная. Однако сейчас клубника сезонная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут ее укусить, то клубника должна еще иметь и клубничный вкус», – добавил он.Кроме того, собеседник агентства советует не переплачивать и не смотреть на производителя.
«Когда вы находитесь в торговом заведении, то на 100% не знаете, откуда привезли клубнику. Неважно, что написано – «московская» или «азербайджанская». Нужно покупать ту, что понравилась, по минимальной цене», – заключил Леонид Холод.Читайте также:
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Лидия Пономарева