Эксперт раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику

Часто мужчины в возрасте начинают строить отношения с молодыми девушками, а порой и вовсе ради них уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, почему так происходит.