Россиянам рассказали, как выбрать подушку для здорового сна

29 октября 2026, 13:05

Ортопед Бердюгин: подушку нужно выбирать, исходя из позы сна

Фото: iStock/DoroO

Правильно подобранная подушка помогает обеспечить комфорт во время сна, а ее высота должна соответствовать привычной позе отдыха. О том, на какие характеристики обратить внимание при покупке и как долго служат изделия из разных материалов, рассказал травматолог-ортопед, профессор РАН Кирилл Бердюгин.





По словам специалиста, тем, кто предпочитает спать на боку, подойдут подушки высотой примерно 16–18 сантиметров. Для сна на спине лучше выбирать низкие и плотные модели, а на животе — мягкие подушки средней высоты. Если человек часто меняет положение ночью, приобретать отдельное изделие для каждой позы необязательно.



При выборе также важно учитывать особенности наполнителя, личные ощущения и готовность ухаживать за изделием. Универсального варианта для всех не существует, передает издание Сiбдепо.





«Я нашел простой способ подобрать комфортную высоту. Взял две самые обычные подушки с холлофайбером, самые дешевые, и с одной в другую добавлял этот холлофайбер до тех пор, пока мне не стало удобно», — рассказал Бердюгин.