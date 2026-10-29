Россиянам рассказали, как выбрать подушку для здорового сна
Правильно подобранная подушка помогает обеспечить комфорт во время сна, а ее высота должна соответствовать привычной позе отдыха. О том, на какие характеристики обратить внимание при покупке и как долго служат изделия из разных материалов, рассказал травматолог-ортопед, профессор РАН Кирилл Бердюгин.
По словам специалиста, тем, кто предпочитает спать на боку, подойдут подушки высотой примерно 16–18 сантиметров. Для сна на спине лучше выбирать низкие и плотные модели, а на животе — мягкие подушки средней высоты. Если человек часто меняет положение ночью, приобретать отдельное изделие для каждой позы необязательно.
При выборе также важно учитывать особенности наполнителя, личные ощущения и готовность ухаживать за изделием. Универсального варианта для всех не существует, передает издание Сiбдепо.
«Я нашел простой способ подобрать комфортную высоту. Взял две самые обычные подушки с холлофайбером, самые дешевые, и с одной в другую добавлял этот холлофайбер до тех пор, пока мне не стало удобно», — рассказал Бердюгин.
Эксперт также предупредил, что маркировка «ортопедическая» сама по себе не гарантирует лечебного эффекта. За покупкой подушки он рекомендует обращаться в специализированные магазины.
Срок службы зависит от материала. Латексные модели и подушки с эффектом памяти могут прослужить около 5–7 лет, изделия с гречишной или кедровой лузгой — 3–4 года, пухо-перьевые — 3–5 лет при правильном уходе. Синтетические подушки обычно служат от одного до трех лет.