«Шашлычный синдром» провоцирует тягу к алкоголю, предупредил врач

05 мая 2026, 10:49

Психиатр Рудковский: опасность «шашлычного синдрома» — в его незаметности

В теплую погоду, когда россияне все чаще проводят время на природе, у многих людей усиливается тяга к алкоголю, даже если в повседневной жизни она не выражена. О том, с чем это связано, в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.





«Шашлычный синдром» — это неформальное выражение, используемое специалистами для описания повышенного желания пить алкоголь при определённых условиях. К ним относятся: аромат дыма, наличие открытого огня, еды, присутствие компании и отдых на свежем воздухе. Эксперт утверждает, что в основе этого феномена лежит механизм ассоциаций.





«У многих людей формат «шашлыков» на протяжении лет закреплялся вместе с употреблением алкоголя. В мозге формируется устойчивая связка: отдых — дым — компания — алкоголь. В какой-то момент сам контекст начинает запускать тягу», — подчеркнул Рудковский.