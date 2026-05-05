«Шашлычный синдром» провоцирует тягу к алкоголю, предупредил врач
Психиатр Рудковский: опасность «шашлычного синдрома» — в его незаметности
В теплую погоду, когда россияне все чаще проводят время на природе, у многих людей усиливается тяга к алкоголю, даже если в повседневной жизни она не выражена. О том, с чем это связано, в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский.
«Шашлычный синдром» — это неформальное выражение, используемое специалистами для описания повышенного желания пить алкоголь при определённых условиях. К ним относятся: аромат дыма, наличие открытого огня, еды, присутствие компании и отдых на свежем воздухе. Эксперт утверждает, что в основе этого феномена лежит механизм ассоциаций.
«У многих людей формат «шашлыков» на протяжении лет закреплялся вместе с употреблением алкоголя. В мозге формируется устойчивая связка: отдых — дым — компания — алкоголь. В какой-то момент сам контекст начинает запускать тягу», — подчеркнул Рудковский.
Социальное давление играет значительную роль. На пикниках и природных встречах алкоголь часто воспринимается как нечто само собой разумеющееся, а отказ от него — как отклонение от общепринятого порядка. Это ослабляет внутренний контроль и увеличивает вероятность употребления. Особенно подвержены риску те, кто ранее имел проблемы с алкоголем или находится в стадии восстановления. Для них такие ситуации могут стать провоцирующим фактором для срыва.
Эксперт отметил, что опасность «шашлычного синдрома» заключается в его незаметности. В отличие от стрессовых ситуаций, в которых человек осознает возможные риски, здесь употребление алкоголя воспринимается как неотъемлемая часть отдыха.
По мнению психиатра, существует несколько признаков, указывающих на формирование проблемного поведения: если каждый выезд на природу сопровождается употреблением алкоголя, если появляется желание выпить как обязательной части досуга или если отдых без алкоголя кажется «неполноценным». В таких случаях важно пересмотреть свои привычные сценарии поведения.