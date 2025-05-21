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Врач рассказала, при каких обстоятельствах кошка может заразиться птичьим гриппом

Врач Уланкина: кошки могут заболеть птичьим гриппом
Фото: iStock/Nataba

Фото: iStock/Nataba

Кошки действительно могут заразиться птичьим гриппом. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она уточнила, что инфекция передаётся кошкам от птиц, а также через заражённое мясо, воду или почву.

«Поэтому в зоне риска находятся домашние питомцы, которые выходят гулять на улицу. Случаев передачи вируса между кошками или от кошки к человеку не зарегистрированы, но такой риск не исключён, так как птичий грипп — зоонозная инфекция», — пояснила Уланкина в разговоре с RT.

Эксперт призвала не выпускать кошек гулять на улицу и не кормить их сырым мясом.

Тем временем ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Газете.Ru», что на птичий грипп у кошки может указывать лихорадка с резким подъемом температуры, рвота и «угнетенное состояние».

«Симптомы гриппа общие для человека и животных — это лихорадочное состояние. Многие воспринимают это как какое-то респираторное заболевание. Совсем нет. Конечно, могут и легкие поражаться, могут и почки поражаться, может сердце поражаться и головной мозг», — предупредил ветеринар.

Он посоветовал в случае выявления у питомца этих симптомов немедленно обратиться к специалисту и предупредил, что в любом случае лихорадочное состояние грозит животному летальным исходом.

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#вирусы
Психолог предупредила об опасности «цифровой деменции»
21 мая 2025, 15:41

Фото: iStock/dikushin

Регулярное использование смартфонов ухудшает память и приводит к «цифровой деменции». Об этом рассказала клинический психолог и нейропсихолог Светлана Колобова.
«Смартфон сегодня — продолжение нашей руки и мозга. Мы не думаем, а ищем, не вспоминаем, а «гуглим». Из-за этого страдают мыслительные процессы», — объяснила Колобова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, зона мозга, отвечающая за запоминание, работает меньше, когда человек не пользуется собственной памятью, а ищет информацию в Сети. В этом случае навык удержания данных даже на короткий срок начинает теряться, предупредила психолог.

Она также отметила, что постоянные переключения внимания на уведомления в телефоне переутомляют фронтальную кору головного мозга, что может привести к учащающимся потерям контроля. Колобова подчеркнула, что в особой группе риска находится молодежь.

В свою очередь врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова назвала в беседе с «Известиями» овощи, которые могут защитить от типичной деменции.

Эксперт заявила, что картофель, приготовленный в мундире или запеченный с кожурой, является очень полезным для мозга.

«Крахмал помогает поддерживать уровень сахара в крови, а калий улучшает кровообращение и снижает давление, что благотворно влияет на работу сосудов головного мозга», — пояснила специалист.

Шелобанова добавила, что все виды капусты богаты мощными антиоксидантами, которые защищают нейроны от повреждений, а холин улучшает передачу сигналов между нервными клетками.

Врач также посоветовала регулярно употреблять тыкву и ее семечки для эластичности сосудов, бобовые — для синтеза нейротрансмиттеров, базилик, шпинат и рукколу.

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Диетолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде
Диетолог Соломатина: чай каркаде полезно пить при похудении
21 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/mescioglu

Чай каркаде содержит в себе витамин С и большое количество антиоксидантов, которые оказывают благоприятное действие на сосуды. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
«Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень — она начинает продуцировать нормальный холестерин», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

По словам специалиста, напиток способен ускорить метаболические процессы, а также улучшить желчеотток и лимфоотток. Каркаде обладает мочегонным действием, поэтому его хорошо пить во время похудения. Соломатина добавила, что этот чай в целом помогает очистить организм и укрепить иммунитет.

В свою очередь «Москве 24» Соломатина рассказала о полезных свойствах сельдерея. Он оказывает благотворное влияние на пищеварение, а также помогает избавиться от отеков. По её словам, сельдерей содержит много клетчатки, которая устраняет чувство голода.

«Еще в сельдерее много эфирных масел и органических кислот, оказывающих легкое раздражающее действие на ЖКТ. Это усиливает выработку пищеварительных ферментов, которая ухудшается с возрастом», — добавила специалист.

Помимо этого, в сельдерее есть антиоксиданты: апигенин и кверцетин. Последний улучшает обменные процессы, а также капиллярное кровообращение и оказывает положительное влияние на состояние бронхолегочной системы.

Диетолог посоветовала в день съедать 1–2 палочки сельдерея. Однако стоит помнить, что этот продукт может вызвать аллергию.

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Косметолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение
Косметолог Майгурова: ягоды, зеленые овощи и орехи помогают замедлить старение
20 мая 2025, 18:12

Фото: iStock/Arx0nt

Правильное питание может помочь замедлить процессы старения. Об этом рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова.
«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи», — рассказала Майгурова «Газете.Ru».

Кроме того, замедлить старение можно с помощью зеленых овощей: шпината, капусты и брокколи, а также орехов, которые насыщают организм витамином E. Также стоит ввести в свой рацион черные бобы и нут, темный шоколад с высоким содержанием какао.

Полезны для молодости кожи зеленый чай, травяные чаи и кофе. Однако последним злоупотреблять не стоит, заключила Майгурова.

При этом фрукты рекомендуется употреблять с 10:00 до 17:00-17:30. В это время они перевариваются быстро, а организм корректно усваивает глюкозу, пишет Общественная Служба Новостей.

По данным издания, фрукты делятся на три категории: кислые (цитрусовые и ягоды), сладкие (бананы, манго, абрикос) и нейтральные (ананас, виноград, яблоки).

Оказывается, что фрукты разных категорий не стоит есть одновременно, так как это со временем может привести к гастриту, язве желудка или аллергии.

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Нутрициолог рассказал, какие продукты стоит включить в рацион в стрессовый период
Нутрициолог Пристанский: мясо и субпродукты следует употреблять во время стресса
20 мая 2025, 16:56

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Май — время ЕГЭ и вступительных экзаменов, начало сессий, выпускники и студенты переживают нелёгкий период и пребывают в стрессе.
Чтобы снизить уровень кортизола (гормона стресса), следует в рацион включить продукты, богатые магнием, который хорошо усваивается с витамином B6, содержащимся в большом количестве в красном мясе и субпродуктах. Об этом «Радио 1» рассказал диетолог-нутрициолог Роман Пристанский.
«Магний <…> помогает лучше проходить электрическому импульсу в нашем мозге от рецепторов, сама нейромышечная связь у нас протекает более активно. Соответственно, и функция сердечно-сосудистой системы у нас всегда будет достаточно ровная. Дополнительно — это сохранение такой более спокойной функции работы мозга, то есть у нас фактически не возникают вспышки электрического тока между сигналами, и, соответственно, мы чувствуем себя чуть более ровно. Но магний в этом случае очень хорошо сочетается с витамином B6. Он содержится в красном мясе и субпродуктах», — пояснил эксперт.
Он отметил, что кроме магния, справиться со стрессом поможет L-теанин — одна из аминокислот.
«Вы почувствуете себя спокойнее и несколько позитивнее. L-теанин, к сожалению, из продуктов нам не употребить, то есть нужно, например, есть щавель в огромном количестве, но тем не менее в добавках нужной дозировки присутствует и стоит относительно недорого», — добавил Пристанский.
Нутрициолог также развеял миф о том, что шоколад и другие сладкие продукты «дают» энергию, которую в большом количестве тратит мозг, например, во время подготовки к экзаменам и сдачи проектов.

Хорошим антистрессом являются и недолгие прогулки, утверждает Пристанский.
«Наш мозг не может фокусироваться на одной задаче более двух часов. Самый оптимальный вариант — это находиться под тяжёлой нагрузкой полтора часа, затем делать лёгкую прогулку, на 5—10 минут, а следом у нас идёт период внедрения в новую задачу или в старую. <…> То есть соблюдая определённые циклы, мы не будем находиться в постоянном стрессовом состоянии, потому что у нас запускается мышечная помпа: когда мы ходим, кровь активно циркулирует, мы получаем нужные питательные вещества и так далее», — объяснил эксперт.
По его словам, в стрессовых ситуациях не стоит отказываться от приёмов пищи, ведь еда имеет не только физиологический, но и психологический фактор: когда мы едим что-то вкусное, в нашем организме вырабатывается эндорфин — гормон счастья, а это помогает расслабиться.

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Названы лекарства, которые нельзя смешивать с кофе
Врач Уртенова: антидепрессанты и анальгетики нельзя принимать вместе с кофе
20 мая 2025, 15:27

Фото: iStock/Farion_O

Кофе несовместим с некоторыми лекарствами, поскольку он может усилить побочные действия или снизить эффективность. Об этом предупредила врач-терапевт «СМ-Клиника» Назифат Уртенова.
По словам специалиста, с кофе нельзя принимать антибиотики-фторхинолоны. Они замедляют выведение кофеина из организма. Кроме того, могут проявиться побочные эффекты в виде дрожи, бессонницы или нервозности. Кроме того, с кофе не совместимы противозачаточные препараты.

«Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Так, кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения. А ибупрофен и аспирин в сочетании с кофе усиливает раздражение желудка, в связи с чем возможны боли, изжога, язвы», — отметила Уртенова в беседе с «Газетой.Ru».

Она также предупредила, что вместе с кофе не стоит принимать антидепрессанты и психотропные препараты, железо, лекарства от диабета и бета-блокаторы.

В свою очередь врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Мария Миркискина предупредила в разговоре с «Москвой 24», что кофе из автомата может привести к заражению тяжелой формой пневмонии, пищевому отравлению и аллергии.

«Если автомат неправильно или нерегулярно чистят, в нем могут накапливаться в том числе плесень и грибки. Они способны вызывать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Также в грязном оборудовании может завестись кишечная палочка, провоцирующая пищевое отравление и диарею», — пояснила Миркискина.

А бактерии легионеллы могут вызвать тяжелую форму пневмонии, добавила врач. Она призвала не пить кофе из аппарата с видимыми загрязнениями.

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