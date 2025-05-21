Врач рассказала, при каких обстоятельствах кошка может заразиться птичьим гриппом

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Кошки действительно могут заразиться птичьим гриппом. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Она уточнила, что инфекция передаётся кошкам от птиц, а также через заражённое мясо, воду или почву.
Эксперт призвала не выпускать кошек гулять на улицу и не кормить их сырым мясом.
Тем временем ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Газете.Ru», что на птичий грипп у кошки может указывать лихорадка с резким подъемом температуры, рвота и «угнетенное состояние».
Он посоветовал в случае выявления у питомца этих симптомов немедленно обратиться к специалисту и предупредил, что в любом случае лихорадочное состояние грозит животному летальным исходом.
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«Поэтому в зоне риска находятся домашние питомцы, которые выходят гулять на улицу. Случаев передачи вируса между кошками или от кошки к человеку не зарегистрированы, но такой риск не исключён, так как птичий грипп — зоонозная инфекция», — пояснила Уланкина в разговоре с RT.
Эксперт призвала не выпускать кошек гулять на улицу и не кормить их сырым мясом.
Тем временем ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал «Газете.Ru», что на птичий грипп у кошки может указывать лихорадка с резким подъемом температуры, рвота и «угнетенное состояние».
«Симптомы гриппа общие для человека и животных — это лихорадочное состояние. Многие воспринимают это как какое-то респираторное заболевание. Совсем нет. Конечно, могут и легкие поражаться, могут и почки поражаться, может сердце поражаться и головной мозг», — предупредил ветеринар.
Он посоветовал в случае выявления у питомца этих симптомов немедленно обратиться к специалисту и предупредил, что в любом случае лихорадочное состояние грозит животному летальным исходом.
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Элина Позднякова