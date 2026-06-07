Кадыров рассказал, как во время прогулки подарил машину с телефоном молодому инвалиду

07 июня 2026, 01:08

Кадыров растрогался при встрече с молодым инвалидом в Грозном и подарил ему машину

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил молодого инвалида во время прогулки в центре Грозного и подарил парню автомобиль и телефон. Об инциденте Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.





Он пояснил, что решил пройтись в субботу по улицам любимого города, пользуясь хорошей погодой. Жизнь там бьёт ключом, всё развивается: появляются новостройки, создаются комфортные общественные зоны, совершенствуется инфраструктура.





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«Такие встречи всегда дарят хорошее настроение и ещё раз напоминают о том, что главная ценность нашей республики — её народ», — добавил глава Чечни.