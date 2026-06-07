Кадыров рассказал, как во время прогулки подарил машину с телефоном молодому инвалиду
Кадыров растрогался при встрече с молодым инвалидом в Грозном и подарил ему машину
Глава Чечни Рамзан Кадыров встретил молодого инвалида во время прогулки в центре Грозного и подарил парню автомобиль и телефон. Об инциденте Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что решил пройтись в субботу по улицам любимого города, пользуясь хорошей погодой. Жизнь там бьёт ключом, всё развивается: появляются новостройки, создаются комфортные общественные зоны, совершенствуется инфраструктура.
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Кадыров пообщался с местными жителями, которые были открыты к диалогу. Некоторые с радостью фотографировались, другие говорили теплые слова.
«Такие встречи всегда дарят хорошее настроение и ещё раз напоминают о том, что главная ценность нашей республики — её народ», — добавил глава Чечни.Особенно глубоко его тронула встреча с парнем по имени Ахмед. Оказалось, что из-за инвалидности юноше трудно передвигаться и даже стоять на ногах. Глава республики прямо на месте принял решение сделать молодому человеку небольшой подарок. От имени Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова парню передадут автомобиль и телефон.