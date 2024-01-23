Россиянам раскрыли, как категорически нельзя использовать электроодеяло

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Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.
«Спать всю ночь можно только под одеялом, оснащённым специальной системой безопасности. Не пускайте домашних животных к себе: они могут пострадать сами, перегревшись, и повредить одеяло, что приведёт к замыканию или возгоранию. У каждого электроприбора есть срок службы, он указывается в инструкции. В отношении электроодеял его нужно соблюдать неукоснительно», — пояснил в беседе с RT Шамин.
Он также рекомендовал хранить и содержать такое одеяло в безопасном месте в помещении нормальной температуры. Кроме этого, на электроодеяло не нужно класть тяжести, также нельзя обрабатывать его химическими веществами.
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