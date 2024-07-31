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Врач Санторо объяснила причины «песка в глазах»

31 июля 2024, 18:25

Врач-офтальмологи высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо заявила, что ощущение песка в глазах может быть симптомом конъюнктивита, поражения роговой оболочки глаза, синдрома сухого глаза.
Кроме этого, подобные неприятные ощущения могут указывать на глаукому.

«Поэтому ни в коем случае не стоит прибегать к самодиагностике и уж тем более к самолечению. При любых симптомах, которые вас тревожат, следует обратиться к специалисту», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.



До этого россиянам раскрыли интересные факты о витамине D. Как пишет Общественная Служба Новостей, микроэлемент способен снижать риск возникновения и развития железодефицитной анемии, депрессии, а также стабилизировать артериальное давление, поддерживать антибактериальный и противовирусный иммунитет.

Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский предупредил, что попадание морской или речной воды в глаза возможны воспаление соединительной оболочки, а также конъюнктивит.

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#зрение
#врач
#глаза
#иммунитет
#здоровье
#витамины
Определены самые востребованные санатории у подмосковных льготников
31 июля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области ежегодно обеспечивают бесплатными путёвками в санатории более 30 тыс. федеральных и региональных льготников, инвалидов, а также детей-инвалидов с сопровождающими. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.
«В этом году возможностью бесплатного отдыха в санатории воспользовались более 15 тыс. льготников. Самые востребованные санатории – на Черноморском побережье и в средней полосе России. Путёвка в санаторий полностью оцифрована, что позволяет избежать бумажной волокиты, а также получить вместе с бесплатной путёвкой получить электронные талоны на проезд или компенсацию проезда», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, чаще всего взрослые льготники отдыхают в санатории «Русь» в Анапе, а дети-инвалиды в санатории «Славутич» в Крыму.

В этом году для инвалидов с заболеваниями и травмами спинного мозга стал доступен ещё один санаторий – «Сосновый бор» в Ульяновской области. Ранее они могли поправить здоровье только в санатории им. Бурденко в Крыму и санатории «Анапа» в Краснодарском крае.

Получить путёвку или проверить очерёдность получения можно на региональном портале госуслуг.

В ведомстве напомнили, что путёвки распределяют в автоматическом режиме в зависимости от заболевания.

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#санаторий
#льготники
#отдых
#социальная поддержка
#минсоцразвития мо
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Жителям Подмосковья назвали правила первой помощи в неотложных ситуациях
31 июля 2024, 16:40

Фото: iStock / artisteer

Медики изложили жителям Подмосковья правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Первая помощь – это простейшие действия на месте происшествия или вблизи от него самим, которые выполняет сам пострадавший или другой человек с использованием табельных или подручных средств.
Следует помнить, что от своевременности и качества первой помощи зависят дальнейшее состояние здоровья пострадавшего, а иногда – и его жизнь. Для начала «Радио 1» изложит общие правила оказания первой помощи.

Правила оказания первой помощи

Первую помощь оказывают до прибытия медработника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Прежде всего, нужно немедленно устранить внешние негативные факторы. Сюда относятся объекты или предметы, сдавливающие человека, оголённый электропровод, высокая или низкая температура, горящая одежда, прямые солнечные лучи и так далее.

Затем следует извлечь пострадавшего из повреждённого автомобиля, водоёма, колодца или шахты, эвакуировать его из горящей квартиры или дома.

После этого нужно оказать помощь пострадавшему с учётом характера повреждения, а затем организовать правильную и оперативную транспортировку в ближайшее лечебное учреждение.

Фото: iStock / Madrolly
Первичный осмотр пострадавшего

Прежде всего, нужно убедиться, что он дышит. Ели пострадавший не дышит, следует проверить проходимость дыхательных путей. Если они свободны, но нет пульса и дыхания, необходимо немедленно начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Убедившись, что жизнь пострадавшего вне опасности, надо осмотреть его с головы до ног. Прежде всего, следует осторожно провести ладонью по голове человека, осмотреть его уши, проверить реакцию зрачков на свет.

Далее следует внимательно осмотреть шейный отдел позвоночника, предварительно освободив его шею от воротника.
«Если пострадавший в сознании, попросите его глубоко вдохнуть и выясните, чувствует ли он при этом боль. Затем прикоснитесь к животу, спросите у потерпевшего, есть ли у него болевые ощущения. Попросите его поочерёдно поднять ноги. Так вы сможете понять, цел ли тазобедренный сустав. Затем обследуйте кости рук на наличие повреждений, проверьте чувствительность пальцев на ногах», – рекомендуют медики.
Фото: iStock / MDS3314

Первая помощь при опасных для жизни состояниях

Первая помощь направлена на борьбу с жизнеопасными осложнениями, в том числе с шоком. Она включает борьбу с нарушениями дыхания и сердечной деятельности.
«Сюда входят освобождение верхних дыхательных путей от рвотных масс, крови и других выделений, фиксация языка при его западении, искусственное дыхание «рот в рот» и «рот в нос», наружный массаж сердца, наложение герметизирующей повязки. Иногда необходима временная остановка наружного кровотечения. Для этого следует наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут», – говорит медики.

Иногда бывает необходимо введение обезболивающих средств – например, при механических травмах, отморожениях, ожогах. Часто поражённым отравляющими веществами, ионизирующими излучениями или бактериальными средствами требуются введение антидотов, радиопротекторов и противобактериальных средств. Для этого можно использовать аптечки индивидуальной АИ-1, АИ-1м или АИ-2.

При отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах ядовитыми змеями или насекомыми, употреблении в пищу ядовитых рыб требуется проведение простейших детоксикационных мероприятий.

Фото: iStock /microgen

Правила оказания первой помощи на месте происшествия

Если пострадавший без сознания и у него нет пульса на сонной артерии, нужно немедленно проводить реанимационные мероприятия.

При отсутствии сознания, но определяющемся пульсе на сонной артерии следует повернуть пострадавшего на живот и очистить рот.

При артериальном кровотечении требуется наложить жгут.

При открытом переломе костей рук, ног и наличии артериального кровотечения следует наложить жгут, ввести обезболивающее, наложить повязку на рану, наложить транспортную шину или прибинтовать травмированную ногу к здоровой, а руку – к туловищу.

Далее нужно доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При закрытом переломе костей конечностей следует ввести обезболивающее и наложить транспортную шину, а затем также отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

Позднее «Радио 1» расскажет о первой помощи при черепно-мозговой травме, переломах позвоночника, ранении живота, ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электротоком, тепловом и солнечном ударах. Следите за нашими публикациями.

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Гинеколог Ерофеева рассказала о тяжёлых ядовитых металлах в женских предметах гигиены
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#безопасность
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17-летней жительнице Подмосковья удалили гигантскую опухоль с костями и хрящами
31 июля 2024, 14:41

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Опухоль яичника весом более семи килограммов удалили 17-летней девушке врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Девушка обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в животе и его рост, а также на нарушение менструального цикла. Исследование показало, что на правом яичнике пациентки имеется огромная опухоль. Было принято решение удались новообразование.

«Опухоль-тератома на 80% состояла из костей, хрящей, зачатков мозговой ткани, а также мышечной, жировой и незрелой эмбриональной ткани. Для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерождаясь в рак», — рассказал детский онколог онкологического (детского) отделения № 7 Владимир Стрыков.

Сейчас прооперированная девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали.

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#минздрав мо
#врачи
#опухоль
#девушка
#московская область
#подмосковье
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Плюс фобия: Врач объяснил, что делать, если в ухо или в нос забралось насекомое
Врач Исаев: если насекомое заползло в ухо, не пытайтесь достать его сами
31 июля 2024, 13:09

Фото: iStock/Anhar Rizki Affandi

Летом многие люди проводят время на природе, что привлекает множество насекомых. Они могут попасть в нос или уши, вызывая дискомфорт и проблемы со здоровьем.
Для мужчины из Подмосковья прогулка по лесу обернулась неприятностью: у него возникли проблемы с носом, а именно заложенность и отёк левой ноздри. Всё из-за того, что в неё попала живая муха. Попытки высморкаться не помогли, и он обратился за помощью в больницу.

Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху
Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху

Заведующий ЛОР-отделением Люберецкой областной больницы, врач-отоларинголог Виталий Алексеевич Исаев в беседе с «Радио 1» рассказал, что делать, если с вами произошла такая ситуация.

«Если в нос или ухо заползло насекомое, необходимо обратиться в больницу. Ни в коем случае не пытайтесь достать его самостоятельно. Если насекомое заползло в ухо, есть вероятность травмировать барабанную перепонку, пытаясь его извлечь. Если оно заползло в нос, то может попасть в дыхательные пути», — рассказал врач.

По словам специалиста, если насекомое только попало в нос, можно попытаться вычихнуть его. Однако лучше всего обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.

«Чаще всего насекомые попадают в уши. Необходимо взять масло и капнуть в ухо, чтобы умертвить его, а потом обратиться в специализированное лечебное учреждение», — заключил он.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что хронический насморк может быть крайне опасен, если его не лечить. По его словам, человек привыкает дышать ртом, не догадываясь, что это чревато смертельными осложнениями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
#масло
#насекомые
#человек
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Гинеколог Ерофеева рассказала о тяжёлых ядовитых металлах в женских предметах гигиены
Гинеколог Ерофеева: в российских тампонах нет тяжёлых ядовитых металлов
31 июля 2024, 12:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили тяжёлые ядовитые металлы, такие как кадмий, свинец и мышьяк, в гигиенических тампонах для женщин.
Тампоны, которые сертифицированы в России, абсолютно безопасны, поскольку проводятся все необходимые клинические испытания. Средства личной гигиены, которые продаются в США и странах юго-восточной Азии, проверяются не так как в европейских государствах, поэтому в них могут содержаться опасные вещества. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева.

Несмотря на безопасность российских тампонов, высок риск появления токсического шока. Однако он вызван не веществами, содержащимися в предметах женской гигиены, а их длительным ношением. Поэтому следует как можно чаще их менять.
«Даже, когда вы чувствуете, что тампон ещё не слишком промок, но есть возможность поменять его, лучше сделать это. Если же вы в какой-то длительной поездке, например, в автобусе, всё равно будет какая-то остановка, и можно будет сменить тампон. Носить тампон можно не более четырёх часов. Либо, второй вариант – использовать прокладки в длительных поездках», – отметила Ерофеева.

Также, уточнила специалист, важно обучить молодых девушек правильному использованию тампонов. Необходимо мыть руки перед вводом тампона, проталкивать его нужно достаточно глубоко, потому что, если он недостаточно глубоко введён, повышается риск поступления инфекции во влагалище.

Лучше всего использовать тампон, обёрнутый во временную плёнку или тонкий пластик, чтобы минимизировать прикосновения к нему, подчеркнула врач.

При изготовлении тампонов и прокладок используются отбеливатели. Такие же вещества есть в составе более дорогой туалетной бумаги. Они необходимы для смягчения целлюлозы и осветления готового продукта, и также абсолютно безопасны для кожи интимных зон, заключила гинеколог.

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#гинеколог
#безопасность
#врач
#воз
#гигиена
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Вирусолог Альтштейн рассказал о рисках начала пандемии лихорадки Западного Нила
Вирусолог Альтштейн: лихорадка Западного Нила не может вызвать пандемию
31 июля 2024, 11:53

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России распространяется лихорадка Западного Нила. Вспышки заболеваемости зафиксированы в Татарстане и Рязанской области.
Лихорадка Западного Нила вызывается вирусом, относящимся к семейству флавивирусов. К нему относятся возбудители клещевого энцефалита и иных болезней, которые переносятся кровососущими насекомыми (комары, клещи, москиты), рассказал в беседе с «Радио 1» профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.

Лихорадка Западного Нила получила название по месту первого обнаружения. Преимущественно она встречается в Африке, Южной и Северной Америке. В России этот вирус был впервые выявлен в 1999 году в южных регионах. Однако это не означает, что раньше этой лихорадки не было в нашей стране, просто за последние годы появились методы её выявления. Ежегодно выявляют десятки и даже сотни случаев заболевания лихорадкой, поэтому вспышки этого года не являются чем-то особенным, подчеркнул Альтштейн.

Летальность при этом заболевании в среднем составляет 4%, что сравнимо с летальностью от Коронавируса в первый год пандемии.

«Пандемий возбудитель лихорадки Западного Нила не вызывает и вызывать не может, фиксируются только вспышки. Он передаётся комарами, которые есть не везде, поэтому распространяться по миру такие инфекции не могут. Поэтому боятся новой пандемии не следует», – подчеркнул вирусолог.

Вакцин против лихорадки Западного Нила нет, однако есть методы диагностики, позволяющие идентифицировать вирус. Защитой являются только репелленты и закрытая одежда, позволяющие сократить количество укусов кровососущих насекомых.

«Симптомов довольно много, и не у всех больных они одинаковы. Самый выраженный симптом – это температура порядка 39 градусов и выше. Также наблюдается головная боль. Характерно, что болят лоб и глазницы, а при нажатии на глазные яблоки, как правило, чувствуется боль. Дальше симптоматика у человека может быть совершенно разной: могут быть катаральные явления, например, насморк, конъюнктивит, выраженный покраснением глаз, кишечные. Поражение головного мозга довольно редко, но тоже может быть у 5% больных», – рассказал профессор.

При большом подъёме температуры необходимо обращаться к врачу. Однако, если симптомы слабые или вообще отсутствуют, можно ограничиться домашним лечением, заключил специалист.

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#вирус
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#температура
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#симптомы
#вирусолог
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Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли с начала года 150 тыс. звонков
Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 150 тыс. звонков
31 июля 2024, 11:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 150 тыс. звонков поступило с начала года в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Будущие мамы могут задать по телефону все волнующие их вопросы.
«С начала года операторы приняли почти 150 тыс. звонков, что на 1,6 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. При этом более 12,5 тыс. звонков поступили из других регионов», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как рассказали в ведомстве, операторы готовы рассказать о системе родовспоможения региона, возможностях медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания и многом другом. В министерстве напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации грудного вскармливания.

Звонить можно по номеру телефона 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху

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Врачи МОНИКИ вылечили пациента от редкой формы крапивницы
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#беременность
#роды
#подмосковье
#московская область
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Врачи вытащили из носа жителя Подмосковья живую муху
31 июля 2024, 11:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

51-летний мужчина обратился в Видновскую больницу с жалобами на заложенность носа и отёк левой ноздри после прогулки по лесу, причиной недомогания стала залетевшая в ноздрю живая муха, сморкание не помогло решить эту проблему, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика подтвердила, что в полости носа пациента находится инородный объект. Оказалось, что это обычная комнатная муха. Она была живой и пыталась выбраться, но прилипла к слизистой. С помощью специального инструмента мы оперативно извлекли насекомое», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой. Врачи отмечают, что инцидент обошёлся без осложнений, потому что мужчина сразу обратился за профессиональной помощью. В противном случае ему грозили воспаление и опускание попавшего в нос инородного предмета в нижние дыхательные пути.

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#видное
#врачи
#минздрав мо
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В медучреждения Подмосковья поступило оборудование для помощи новорождённым
31 июля 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Транспортный инкубатор и три инфузионных насоса для новорождённых поступили в медицинское учреждения Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В частности, транспортный инкубатор передали отделению реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Люберецкого роддома. Заведующая отделением, анестезиолог-реаниматолог Наталья Геркушенко объяснила, что такой инкубатор позволяет доставлять новорождённых из родового отделения или операционной в реанимацию максимально бережно.
«Инкубатор поддерживает температурный режим, регулирует влажность воздуха и подачу кислорода. Кроме того, эта модель оборудована аппаратом ИВЛ, поэтому во время транспортировки можно проводить дыхательную поддержку новорождённого», — сказала Геркушенко.
Инфузионные наосы поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Такие насосы используют для внутривенного введения медикаментов в точных дозировках.

«Мы применяем инфузионные насосы в тех случаях, когда схема вливания лекарства сложна и продолжительна, требует строгого соблюдения периодичности поступления в организм. Такие насосы насосы позволяют подавать лекарства в минимальных дозировках, чтобы не вызвать побочных реакций», — рассказала завотделением, анестезиолог-реаниматолог Мария Попова.
В министерстве отметили, что новое медицинское оборудование закупается в рамках реализации программы «Здравоохранение Подмосковье на 2024-25 годы».

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#медицинское оборудование
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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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