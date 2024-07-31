Врач Санторо объяснила причины «песка в глазах»

Врач-офтальмологи высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Элина Санторо заявила, что ощущение песка в глазах может быть симптомом конъюнктивита, поражения роговой оболочки глаза, синдрома сухого глаза.
Кроме этого, подобные неприятные ощущения могут указывать на глаукому.
До этого россиянам раскрыли интересные факты о витамине D. Как пишет Общественная Служба Новостей, микроэлемент способен снижать риск возникновения и развития железодефицитной анемии, депрессии, а также стабилизировать артериальное давление, поддерживать антибактериальный и противовирусный иммунитет.
Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский предупредил, что попадание морской или речной воды в глаза возможны воспаление соединительной оболочки, а также конъюнктивит.
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«Поэтому ни в коем случае не стоит прибегать к самодиагностике и уж тем более к самолечению. При любых симптомах, которые вас тревожат, следует обратиться к специалисту», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
До этого россиянам раскрыли интересные факты о витамине D. Как пишет Общественная Служба Новостей, микроэлемент способен снижать риск возникновения и развития железодефицитной анемии, депрессии, а также стабилизировать артериальное давление, поддерживать антибактериальный и противовирусный иммунитет.
Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский предупредил, что попадание морской или речной воды в глаза возможны воспаление соединительной оболочки, а также конъюнктивит.
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Мелисса Тимофеева