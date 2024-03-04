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Врач Шахвеледов раскрыл, в каком случае самолечение опасно

Врач Шахвеледов: самолечение допустимо только при лёгкой простуде
04 марта 2024, 17:34
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Самолечение допустимо при лёгких заболеваниях, но оно не должно полностью заменять профессиональную медицинскую помощь. Об этом в беседе с Общественной службой новостей рассказал зампред Союза молодых врачей МО, врач Видновской КБ Минздрава МО Рамил Шахвеледов.
Он подчеркнул, что прибегнуть к самолечению можно в том случае, если человек уже сталкивался ранее с подобными симптомами. Также самостоятельное восстановление возможно при лёгкой простуде и неотложных ситуациях, которые требуют срочных мер во избежание ухудшения состояния.

При этом собеседник ОСН подчеркнул, что самолечение лучше проводить под контролем врача, поскольку нередки случаи, при которых самостоятельное вмешательство лишь усугубляет ситуацию.


Так, самолечение строго запрещено при неизвестных заболеваниях, серьёзных проблемах со здоровьем, таких как рак или сердечно-сосудистые заболевания. Также рискованно самостоятельно лечиться при хронических заболеваниях, в частности, при астме или диабете.

Это связано с тем, что человек может принять не то лекарство и в неправильной дозировке.

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#медицина
#лечение
#заболевания
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В Подмосковье завершилась Всероссийская акция «Поколение добра»
04 марта 2024, 17:38

Фото: istockphoto / AnnaStills

Московский областной центр крови принял участие во Всероссийской акции «Поколение добра». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В этом году акция проводилась с 5 февраля по 5 марта по всей России.

«Всероссийская акция «Поколение добра» – не просто цепочка акций, а пример того, как общество может объединиться для решения важной проблемы. Мы показали, что каждый город, каждый человек может стать частью этого движения добра и внести свой вклад в спасение жизней людей», — отметила главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Стоит отметить, что в Подмосковье в рамках акции проводились выездные донорские акции, в которых могли принять участие все желающие.

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#подмосковье
#спасение
#акция
#врач
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#акции
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Диетолог Журавлёва раскрыла, так ли опасен сахар, как о нём говорят
Диетолог Журавлёва: сахар безвреден в малых количествах
04 марта 2024, 17:02

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Диетолог Полина Журавлёва рассказала в беседе с Общественной службой новостей действительно ли так опасен сахар, как принято считать.
Эксперты часто говорят о том, что употребление сахара негативно влияет на весь организм, вымывая витамины группы В, нарушая баланс фосфора и кальция, вызывая проблемы с сердцем, почками и другими органами.

Собеседница ОСН подчеркнула, что чрезмерное употребление любого, даже самого полезного продукта, наносит вред организму. Так, например, переизбыток витамина С вызывает аллергию, выводит из строя органы ЖКТ и поджелудочную железу. Также он приводит к появлению камней в почках и наносит удар по нервной системе.

С сахаром ситуация аналогичная: чрезмерное употребление крайне вредно, но в малых дозах сахар абсолютно безвреден и помогает наполнить организм энергией.

Журавлёва напомнила, что сахаросодержащие продукты могут избавить от голода и заменить целый приём пищи. Однако делать так часто диетолог не рекомендует. Она указала, что ежедневная норма сахара – не более шести ложек или 30 граммов.

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#сахар
#диетолог
#продукты
#здоровье
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Жители Луховиц сдали на выездной донорской акции более 36 литров крови
04 марта 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездную донорскую акцию провели в подмосковных Луховицах, из 86 пришедших человек к сдаче крови допустили по медицинским показаниями 81, вместе они сдали 36,45 литра крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Среди сдающих были не только опытные доноры, но и новички, которые пришли сделать донацию впервые. Перед процедурой все пришедшие прошли медицинский осмотр и заполнили анкеты о самочувствии. (…) Хочу поблагодарить жителей Луховиц за активную позицию. Луховицы входят в пятёрку лидеров донорского движения Подмосковья», — отметила врач-трансфузиолог, представительница Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Она добавила, что донорская кровь в медучреждениях нужна всегда, в ней нуждаются пострадавшие в ДТП, пациенты с ожогами и травмами, окнопациенты и новорождённые с некоторыми патологиями.

Подмосковный центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Уточнить условия можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

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#луховицы
#донорская кровь
#медицина
#здравоохранение
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Россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть
Диетолог Волынкина: сахар, выпечка и колбасы мешают в похудении
04 марта 2024, 13:55

Фото: iStock/vadimguzhva

Сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы мешают человеку похудеть. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог, спортивный тренер Мария Волынкина.
Употребление сахара приводит к резкому повышению уровня сахара в крови и выбросу инсулина. Это позволяет добиться высокой работоспособности, однако она быстро сменяется сонливостью и усталостью, подчеркнула специалист.

Также вредны для организма продукты, содержащие белую муку. Это, например, выпечка и макароны. Вредны при похудении фастфуд, кетчуп и майонез.

На время диеты следует отказаться от жирной, острой и солёной пищи, а, в частности, от полуфабрикатов, колбас, сосисок, консервов и алкоголя, который снижает метаболизм, заключила собеседница NEWS.ru.

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#похудение
#питание
#продукты
#диета
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В Подмосковье за год родилось более 70 тысяч детей
04 марта 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 72,7 тыс. младенцев родилось в Московской области в 2023 году, такие высокие показатели связаны, в том числе, с повышением качества медицинского обслуживания беременных и рожениц, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и для родов. В рамках проекта «Наша женская консультация» были внедрены новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощником и телемедицинские консультации», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Она добавила, что подмосковные родильные дома оснащены всем необходимым оборудованием, а штаты медучреждений укомплектованы высококвалифицированными специалистами.

В министерстве отметили, что подмосковные медучреждения принимают не только жительниц Московской области, но и приезжих со всей России, и роды здесь принимают бесплатно — в рамках обязательного медицинского страхования.

Полная информация о системе родовспоможения в Московской области размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье», кроме того, вопросы можно задать специалистам контактного центра по бесплатному телефону: 7 (800) 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

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#новорождённые
#беременность
#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
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Врач раскрыла необходимость пищевых добавок в продуктах
Гастроэнтеролог Кашух: добавка Е250 замедляет рост бактерий, вызывающих ботулизм
04 марта 2024, 13:01

Фото: iStock/erierika

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Газете.Ru», чем полезны пищевые добавки.
Их подразделяют на красители, подсластители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители, регуляторы кислотности, загустители, эмульгаторы и антиоксиданты.

Все эти вещества прописаны на этикетках продуктов. Они обозначаются буквой Е и комбинацией из нескольких цифр. Такой код принял в классификации Евросоюза.

Собеседница «Газеты.Ru» призвала не впадать в панику при виде этих веществ в составе. Так, под обозначением Е500 скрывается обычная сода, которая есть на каждой кухне. Е330 – это лимонная кислота, а Е406 – агар-агар.

Без добавления консервантов и прочих добавок продукты не будут храниться длительное время даже при низких температурах, а также станут источниками серьёзных заболеваний.

Так, например, нитрит натрия (Е250) используется в приготовлении колбас и прочей мясной продукции. Благодаря ему, продукции придаётся вкус и сохраняется её цвет. Вместе с тем, эта добавка позволяет предотвратить развитие клостридий, которые становятся причиной ботулизма – сильнейшего отравления.

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#здоровье
#питание
#продукты
#врач
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Искусственный интеллект помог подмосковным врачам сэкономить время на заполнение медкарт
04 марта 2024, 10:47

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Врачи Московской области используют ИИ-технологии для голосового ввода данных в медицинские карты пациентов, что значительно ускорило процесс заполнения документов, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«Благодаря технологии искусственного интеллекта врачи могут уделять больше времени осмотру и консультации пациентов. С момента появления голосового ввода данных заполнение медкарт удалось ускорить в среднем на 47%», — уточнила глава министерства Надежда Куртяник.
В министерстве также добавили, что искусственный интеллект в Московской области используется также в сферах транспорта, образования, экологии, городского хозяйства и пр. Полный перечень ИИ-решений размещён на портале «Цифровое Подмосковье». Там же можно внести своё предложение по использованию искусственного интеллекта в какой-либо из отраслей Подмосковья.

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#медицина
#здравоохранение
#искусственный интеллект
#надежда куртяник
#мингосуправления мо
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«Железные показатели»: Эксперты рассказали, какие анализы крови нужно сдать после зимы
Центр крови Подмосковья: после зимы нужно следить за уровнем железа в крови
04 марта 2024, 09:57

Фото: istock / YakobchukOlena

Зима является непростым и длительным периодом для жителей Подмосковья. Чаще всего холода наступают еще в ноябре, а заканчиваются не раньше марта.

«Все это время житель Московской области получает мало солнечного света, капризный климат — от высоких минусов до нуля и обратно, сильные ветра, снегопады, а в перерывах немного солнца. Мы начинаем меньше гулять, бежим из дома на работу и обратно, все это провоцирует снижение иммунитета, скопление усталости. Мы получаем меньше витаминов из продуктов, меньше солнечного витамина Д», — пояснили эксперты Центра крови Подмосковья.
Под конец зимнего периода организм истощен и необходимо следить за показателями железа и гемоглобина. Низкие значения этих параметров могут маскироваться под «сезонную» усталость, но фактически причина гораздо глубже.

Специалисты призвали в случае головокружения, слабости, шума в ушах, снижения работоспособности, раздражительности и апатии сдать анализы на железо и гемоглобин.

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#зима
#шум
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#кровь
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Продолжающий заниматься сексом в 66 лет мужчина удивился неожиданной перемене
Секс-коуч Юзвяк: эякуляция может пропадать из-за лекарств от диабета
04 марта 2024, 07:44

Фото: istock / monkeybusinessimages

Секс-коуч Рич Юзвяк дал ему совет мужчине, который в 66 лет перестал эякулировать после секса. Об этом пишет издание Slate.
В письме мужчина пояснил, что продолжает активно заниматься интимом, а в последнее время испытывает оргазм и эякулирует без спермы. Он уточнил, что недавно проводил плановый осмотр здоровья, показавший, что все в порядке, и принимает лекарства от диабета. Кроме того, мужчина иногда прибегает к препаратам для эрекции.

«Это был Ниагарский водопад, а теперь Рио-Гранде, то есть почти ничего. А мне нравилась мокрая сексуальная жизнь», — поделился он.
Мужчина спросил, можно ли вернуть эякуляцию. Юзвяк пояснил, что данное состояние может быть связано с диабетом и называется ретроградной эякуляцией.

«Процессы, которые необходимы, чтобы исторгнуть эякулят, не запускаются из-за неврологических изменений, вызванных диабетом, и сперма оказывается в мочевом пузыре», — рассказал андролог Чарльз Велливер, с которым консультировался Юзвяк.
Андролог отметил, что к исчезновению эякуляции тоже приводят некоторые лекарства от заболеваний простаты. Он посоветовал автору письма проконсультироваться с врачом, который подберет ему препарат, купирующий ретроградную эякуляцию.

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#секс
#лекарства
#жизнь
#врач
#мужчина
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#препараты
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