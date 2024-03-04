Врач Шахвеледов раскрыл, в каком случае самолечение опасно

Фото: iStock/artisteer
При этом собеседник ОСН подчеркнул, что самолечение лучше проводить под контролем врача, поскольку нередки случаи, при которых самостоятельное вмешательство лишь усугубляет ситуацию.
Это связано с тем, что человек может принять не то лекарство и в неправильной дозировке.
Читайте также:
«Железные показатели»: Эксперты рассказали, какие анализы крови нужно сдать после зимы
Подмосковный иммунолог Никонова дала советы по укреплению иммунитета детей
Диетолог Журавлёва раскрыла, так ли опасен сахар, как о нём говорят