Врач Шахвеледов раскрыл, в каком случае самолечение опасно

Выездную донорскую акцию провели в подмосковных Луховицах, из 86 пришедших человек к сдаче крови допустили по медицинским показаниями 81, вместе они сдали 36,45 литра крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Среди сдающих были не только опытные доноры, но и новички, которые пришли сделать донацию впервые. Перед процедурой все пришедшие прошли медицинский осмотр и заполнили анкеты о самочувствии. (…) Хочу поблагодарить жителей Луховиц за активную позицию. Луховицы входят в пятёрку лидеров донорского движения Подмосковья», — отметила врач-трансфузиолог, представительница Московского областного центра крови Светлана Кошелева.

Она добавила, что донорская кровь в медучреждениях нужна всегда, в ней нуждаются пострадавшие в ДТП, пациенты с ожогами и травмами, окнопациенты и новорождённые с некоторыми патологиями.

Подмосковный центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Уточнить условия можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

Читайте также:

Россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть



В Подмосковье за год родилось более 70 тысяч детей



Врач раскрыла необходимость пищевых добавок в продуктах