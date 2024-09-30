Врач Шехян объяснил внезапные обмороки

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Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян заявил, что внезапные обмороки могут быть вызваны резким снижением центрального систолического давления.
«Человек внезапно падает в обморок, кратковременно теряет сознание, потому что на очень короткий промежуток времени головной мозг остался либо совсем без крови, либо этой крови ему очень недостаточно. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шехян.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислял неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым относил храп и прерывистый сон.
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