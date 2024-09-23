Названо простое упражнение для укрепления сердца и мышц ног

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Подъемы пешком по лестнице укрепляют мышцы ног и сердце. Об этом рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.
«Подъем и спуск по лестнице вместо лифта — прекрасная возможность укрепить мышцы ног и сердце. Работают все мышцы бедер, ягодицы. Уже через три-четыре недели регулярной ходьбы по лестнице человек ощущает первые результаты: прибавляется бодрости, уходят сонливость, слабость, разбитость. Становится здоровее сердце», — рассказал Шехян в беседе с NEWS.ru
Врач отметил, что ходьба по лестнице также оказывает положительное влияние на лёгкие, увеличивая их объём. Это способствует укреплению сосудов и повышению общей выносливости организма. Кроме того, при ходьбе по лестнице сжигаются лишние калории.
Шехян подчеркнул, что если у человека нет лишнего веса или ожирения, которые могут создавать дополнительную нагрузку на суставы, а также серьёзных заболеваний сердца, ограничивающих двигательную активность, то ходьба по лестнице может быть отличным вариантом физической активности.
Специалисты в области кардиологии считают, что до пятого этажа без проблем может дойти практически любой человек. Однако, если квартира находится выше пятого этажа, то лучше увеличивать нагрузку постепенно.
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