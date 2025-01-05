Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки

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Главным новогодним фруктом, несомненно, является мандарин, который по традиции прочно ассоциируется с Новым годом и дарит памятное с детства праздничное настроение. Однако злоупотребление этими цитрусовыми таит в себе немало опасностей.
О том, как опасно может быть чрезмерное употребление в пищу мандаринов, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, даже самый полезный и вкусный продукт может вызвать негативные последствия для организма, если им злоупотреблять.
Врач отмечает, что мандарин содержит витамины С, B1, B2, бета-каротин, клетчатку и антиоксиданты, благодаря которым витамин С долго сохраняет активность. Но важно помнить, что, как все цитрусовые, мандарин может вызвать аллергию. Норма мандаринов для взрослого человека — 5-6 фруктов в день, причём эту норму лучше съедать не сразу, а в течение дня. Детям до года мандарины предлагать не стоит. Не рекомендованы они также людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.
Важно правильно сочетать мандарины с другими продуктами. Они плохо уживаются с жирами и белками. Цитрусовые повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином. Также не следует есть мандарины на десерт, поскольку они запускают процессы брожения, добавила Яна Шмелёва.
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«Мандарины содержат немало глюкозы, которая стимулирует выработку инсулина. Если человек съедает слишком много фруктов за один прием, то инсулин нарушает расщепление жира, и человек набирает вес», — говорит специалист.
Врач отмечает, что мандарин содержит витамины С, B1, B2, бета-каротин, клетчатку и антиоксиданты, благодаря которым витамин С долго сохраняет активность. Но важно помнить, что, как все цитрусовые, мандарин может вызвать аллергию. Норма мандаринов для взрослого человека — 5-6 фруктов в день, причём эту норму лучше съедать не сразу, а в течение дня. Детям до года мандарины предлагать не стоит. Не рекомендованы они также людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.
Важно правильно сочетать мандарины с другими продуктами. Они плохо уживаются с жирами и белками. Цитрусовые повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином. Также не следует есть мандарины на десерт, поскольку они запускают процессы брожения, добавила Яна Шмелёва.
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Александр Бойцов