Врач Шуров предостерёг от самоназначений себе ноотопов

Фото: istockphoto.com/dikushin
Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что ноотопы, хотя и способны улучшить работу мозга, назначать их самим себе самостоятельно всё же не стоит.
Он также напомнил, что доказательная база работы таких препаратов маленькая, однако их удовлетворительную работу показывает клинический опыт.
Он добавил, что самостоятельный приём ноотопов может обернуться негативными побочными эффектами, которые перекроют положительное влияние таких препаратов.
Читайте также:
Психиатр Шуров предрёк печальный конец для Бритни Спирс
Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод
В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре
«Ноотропы, они же нейрометаболические стимуляторы — очень спорная группа. Все препараты, используемые у нас, не допущены на американский рынок. По каким и были клинические исследования — на уровне доказательности C, близком к плацебо. <…> Не надо подменять собой врачей, особенно когда мы говорим о вмешательстве в деятельность головного мозга. Есть проблемы — идёте к специалистам, подбираете план лечения. Сами себе вы не можете назначить препарат», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.
Читайте также:
Психиатр Шуров предрёк печальный конец для Бритни Спирс
Психиатр Рудов рассказал, как пережить развод
В Подмосковье дети с РПП могут получить медицинскую помощь в областном центре
Мелисса Тимофеева