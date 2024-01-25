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Врач Шуров предостерёг от самоназначений себе ноотопов

25 января 2024, 21:10
Фото: istockphoto.com/dikushin

Фото: istockphoto.com/dikushin

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что ноотопы, хотя и способны улучшить работу мозга, назначать их самим себе самостоятельно всё же не стоит.
Он также напомнил, что доказательная база работы таких препаратов маленькая, однако их удовлетворительную работу показывает клинический опыт.

«Ноотропы, они же нейрометаболические стимуляторы — очень спорная группа. Все препараты, используемые у нас, не допущены на американский рынок. По каким и были клинические исследования — на уровне доказательности C, близком к плацебо. <…> Не надо подменять собой врачей, особенно когда мы говорим о вмешательстве в деятельность головного мозга. Есть проблемы — идёте к специалистам, подбираете план лечения. Сами себе вы не можете назначить препарат», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.


Он добавил, что самостоятельный приём ноотопов может обернуться негативными побочными эффектами, которые перекроют положительное влияние таких препаратов.

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#препараты
#психиатр
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На форуме «Мы рядом» в Подмосковье медики обсудили планы развития здравоохранения
25 января 2024, 21:01

Фото: Лилия Закирова

Планы развития здравоохранения и обмен лучшими практиками социального партнёрства стали главными темами I Международного форума «Мы рядом». Он прошёл в Доме правительства Московской области.
Во встрече приняли участие представители Министерства здравоохранения России, главврачи подмосковных больниц, представители профсоюзных организаций из разных регионов России.
«В Московской области строятся и открываются новые объекты здравоохранения. Для работы необходимы медицинские кадры, поэтому мы реализуем программы социальной поддержки медиков. Это и социальная ипотека, и компенсация аренды жилья, и программы «Приведи друга», и «Земля врачам». Эти меры позволяют привлекать новых специалистов и поддерживать уже работающих», – сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.


Участники форума «Мы рядом» прошли мини-диспансеризацию на стенде Рахмановского ФАПа Егорьевской больницы.



Будущий медик Иван Саринский уделяет здоровью немало внимания: занимается спортом, правильно питается, рано ложится спать и встаёт на заре. На форуме молодой человек активно участвовал во всех программах проверки здоровья.
«Измерил холестерин, сдал кровь на сахар, проверил внутриглазное давление. Практически прошёл диспансеризацию у врача ФАПа Егорьевской больницы. Девушка-доктор выдала на руки результаты, дала рекомендации. Я скоро тоже пополню ряды медиков – через год закончу медицинский колледж», – поделился Саринский.
Гостем экспозиции стал знаменитый кардиохирург Лео Бокерия. Ему рассказали, что за последние годы в работе фельдшеров произошли большие изменения.

«Сегодня специалист ФАПа не только лечит пациента, но и проводит диспансерное наблюдение, телемедицинские консультации по системе «врач-врач» или «врач-пациент». Тогда пациенту не нужно ехать в Москву, а можно он-лайн откорректировать лечение, получить льготные препараты», – рассказала заместитель главврача по амбулаторной помощи Егорьевской областной больницы Нодира Рахимова.


Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Рахманово впервые в России был построен по новым технологиям из промодулей – железобетонных блоков с коммуникациями и внутренней отделкой. Современное пространство площадью 200 кв м было возведено за четыре месяца и открыто год назад в 30 км от Егорьевска. За фельдшерским пунктом закреплены 427 человек, в том числе 35 детей.

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Роскачество предупреждает об опасности для детей изделий из экокожи

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#светлана стригункова
#врачи
#медицина
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#форум
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Роскачество предупреждает об опасности для детей изделий из экокожи
25 января 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Oleksandr Shatyrov

Экокожа не подходит для ребёнка, потому что в такой одежде он может чувствовать дискомфорт, быстрее утомиться и заболеть.
Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Организация исследовала одежду, в том числе и детскую, изготовленную из так называемой экокожи. Изделия анализировали по 65 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Нарушения были обнаружены в продукции 18 торговых марок из 20.

Продукция марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity не соответствовали техническому регламенту по воздухопроницаемости. При этом на товары из осенне-зимнего ассортимента данные требования не распространяются. В частности, это брюки Neohit и Love Republic, флисовые лосины Laise Beauty, легинсы утепленные Elete. Товар бренда Mayoral тоже не соответствовал обязательным требованиям по индексу токсичности в водной среде (то есть он не пригоден для детей).

По итогам исследования в Роскачестве сделали вывод, что в таком материале нет ничего натурального. Основой зачастую являются полиуретан и полиэстер. При этом по показателям химической безопасности нарушений нет.

«Ни одно из изделий, предназначенных для детей, не соответствует требованиям по гигроскопичности. Это означает, что тело в них не будет «дышать», что приведет к «парниковому эффекту» и потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям», - заявили в Роскачестве.
Взрослым не рекомендуют надевать изделия из экокожи без подкладки на голое тело или сократить время ношения. Если целый день предстоит провести в брюках, легинсах из кожзама, то под них нужно надеть колготки. Одежду из экокожи можно носить осенью или весной, когда на улице прохладно, но нет мороза.

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#одежда
#новости
#общество
#здоровье
#роскачество
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Уникальные программы психологической помощи представили на форуме «Мы рядом»
25 января 2024, 17:20

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

НИКИ детства представил уникальные программы психологической помощи на форуме «Мы рядом». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
25 января в Красногорске открылся международный форум «Мы рядом», в рамках которого участники смогут познакомиться с лучшими практиками социального партнерства в здравоохранении.

«НИКИ детства подготовил большую программу. Любой желающий смог попрактиковаться в отоскопии, аускультации, сердечно-легочной реанимации, также тренеры Учебного центра НИКИ детства показали приём Геймлиха, продемонстрировали возможности работы виртуальной клиники. А наши психологи представили программы психологической поддержки для педиатров региона», — поделилась директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Стоит отметить, что на форуме для медицинских специалистов с лекциями выступят замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова и первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.

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#подмосковье
#форум
#психологическая помощь
#губернатор
#мы рядом
#рф
#медицина
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Диетолог Комиссарова: От бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья
25 января 2024, 15:59

Фото: istockphoto/Tomophafan

Яйца являются источником белка и других питательных веществ, но них сложилось множество заблуждений.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла их в своём Telegram-канале. По её словам, мытьё яиц перед приготовлением не помогает избавиться от бактерий.

«Помет и грязь смыть можно, а бактерии вы не сможете смыть — они погибают при термической обработке», — пишет Альбина Комиссарова.
Также специалист назвала мифом информацию о том, что существует строгая норма употребления яиц в день. По словам Комиссаровой, сколько яиц можно съедать в день, зависит от рациона, учитывая физическую активность и другие факторы.

«Поэтому мы ориентируется на среднестатическое: одно-два яйца в сутки хоть каждый день», — говорит Комиссарова.
Ранее сообщалось, что уже вторую неделю подряд в России продолжают дешеветь куриные яйца. За минувшую неделю стоимость данного продукта в среднем снизилась на 1,41%. Такие данные приводит Росстат.

До этого спад цен на куриные яйца был зафиксирован в период с 10 по 15 января. Тогда стоимость десятка куриных яиц снизилась на 0,2%. Это произошло впервые с конца июня прошлого года. Таким образом, за 22 первых дня нового года этот продукт подешевел на 0,84%.
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#яйца
#здоровье
#продукты
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Для 18 тыс жителей Электрогорска открыли обновлённую поликлинику
25 января 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника для взрослых на 200 посещений в смену открылась в Электрогорской больнице после капитального ремонта. Она будет обслуживать почти 18 тыс человек, сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Мы продолжаем масштабную программу капремонтов, в которую вошли и больницы, и поликлиники. Сегодня начала приём пациентов обновлённая поликлиника в Электрогорске, а в ближайшее время после капитального ремонта откроется поликлиника в Солнечногорске. Всего в этом году планируем отремонтировать 24 объекта здравоохранения», – сказала зампред, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

В двухэтажном здании провели отделочные работы, заменили коммуникации, кровлю и фасад. Акцент сделали на создании комфортных условий для пациентов и сотрудников. Появились зоны ожидания приёма врача, удобная навигация. Организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для медиков оборудована комната отдыха.
«Поликлиника полностью изменилась, появились новая мебель и оборудование. Здесь чисто, тепло и светло. Пациентов встречает приветливый администратор, который всегда поможет и подскажет. Очень легко найти нужные кабинеты», – поделилась жительница Электрогорска Дарья Павлова.
«Здесь действительно очень приятно находиться. Здание стало современным и комфортным, очень удобная навигация и приветливый персонал. Надеемся, что любой пациент, который обратится сюда за помощью, её получит», – сказала другая жительница города Алена Бобылёва.
«Теперь у нас есть все условия для того, чтобы мы работали на отлично. Будем оправдывать ожидания наших жителей», – пообещала врач неотложной помощи Светлана Мазурина.
В министерстве напомнили, что записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации или чат-бот в Telegram.

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#московская область
#электрогорск
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В российской медицине начали использовать искусственный интеллект
Мурашко: в 85 регионах РФ в медицине начали применять ИИ
25 января 2024, 15:34

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Во всех российских регионах, кроме новых субъектов, начали применять искусственный интеллект в медицине. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках встречи со студентами СибГМУ Минздрава России.
«Сегодня искусственный интеллект – это направление, которое уже вошло в медицину, но в частности в каждом регионе РФ, за исключением новых субъектов, мы там собираем инфраструктуру под информатизацию, а во всех остальных уже закуплены программы на основе искусственного интеллекта», - рассказал Мурашко.

По его словам, в настоящее время в основном используется два блока на основе ИИ - это описание изображений и помощь в постановке диагноза на основе анализа медкарты пациента.

IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков рассказал о предназначении искусственно интеллекта и отметил, что в перспективе он будет помогать человеку принимать более качественные решения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#помощь
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#it
#искусственный интеллект
#ии
#рф
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В поликлинике посёлка Андреевка открыли отделение реабилитации с мини-кухней и спортзалом
25 января 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отделение реабилитации для пациентов после инсультов, инфарктов и травм опорно-двигательного аппарата заработало в Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Реабилитация – заключительный этап лечения многих заболеваний, от которого напрямую зависит полное восстановление пациента. В настоящее время в области открыто 13 амбулаторных отделений реабилитации для взрослых, в том числе семь — с дневными стационарами», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

В отделении реабилитации в Андреевской поликлинике пациентам помогают кардиологи, неврологи и другие специалисты. Здесь оборудован специальный спортивный зал для лечебной физкультуры, а также мини-квартира с кухней и ванной, чтобы пациенты могли восстановить бытовые навыки.

Проходить здесь реабилитацию могут одновременно десять пациентов, в среднем курс восстановления длится около полутора недель.

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#солнечногорск
#медицина
#здоровье
#реабилитация
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Врач Полуэктов: Недосып может привести к большему заражению инфекциями
25 января 2024, 13:59

Фото: istockphoto.com/BiZhaMox

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов заявил, что недосып ослабляет организм, из-за чего человек может быть больше подвержен заражению разными инфекциями и вирусами.
«Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Полуэктов.

Чтобы избавиться от недосыпа врач рекомендовал наладить режим сна. Также в этом могут помочь лёгкий массаж, ванна, ароматерапия, музыка, травяной чай.

Ранее россиянам рекомендовали для поддержания подтянутой фигуры проводить домашние тренировки, которыми можно заменить походы в спортивный зал. Как пишет utro.ru, одним из наиболее эффективных упражнений для плоского живота является планка.

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#здоровье
#врач
#тренировки
#режим
#сон
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Американские врачи предложили не называть раком некоторые его виды, чтобы не пугать людей
WSJ: врачи в США призвали переименовать рак простаты из-за страха и рисков
25 января 2024, 13:13

Фото: istock / ArLawKa AungTun

Врачи в США призвали переименовать рак простаты, так как услышав слово «рак», пациенты начинают радикально лечится даже там, где это противопоказано. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как заявляют эксперты, рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой. Эти термины пугают людей, вынуждая их действовать более радикально, калеча себя побочными эффектами от ряда препаратов, в то время как более выжидательный подход может показать лучшую эффективность.

Отмечается, что в медицинской практике такой призыв не является чем-то новым или выдающимся. Аналогичную процедуру проделали с другими формами рака, в том числе рак шейки матки, щитовидной железы и мочевого пузыря.

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#пациенты
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