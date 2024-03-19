Врач Терехова объяснила связь кашля и серьёзных болезней

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Врач-терапевт Татьяна Терехова заявила, что кашель, а в частности его обострение в ночное время, может указывать на ряд заболеваний, в том числе и серьёзных.
«Это может быть связано с острыми респираторными заболеваниями. В ночные часы, когда активность организма снижается, мокрота меньше рассасывается и выводится. Также существенную роль играет микроклимат в помещении, где мы спим. Слишком сухой воздух может стать причиной раздражения дыхательных путей, в результате чего возникает рефлекс кашля», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Терехова.
Кроме этого, такой симптом может указывать на сердечно-сосудистые нарушения, аллергию и бронхиальную астму, злокачественные новообразования, а также заболевания пищеварительной системы. Врач рекомендовала пи усилении кашля в ночное время обращаться за помощью к врачу.
«К сожалению, полностью ликвидировать вредное влияние сигарет и никотина на желудок можно только если стаж курильщика не превышает пары-тройки лет, после этого изменения слизистой оболочки органов пищеварения могут стать необратимыми», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Сухорукова.
Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин заявлял, что электронные сигареты, как и обычные, могут привести к раку лёгких.
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Мелисса Тимофеева