Врач Тимощенко предостерегла от употребления яичной скорлупы

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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила об опасности употребления яичной скорлупы для пополнения уровня кальция в организме.
Она объяснила это риском инфекции и невысокой усвояемости кальция, который находится в скорлупе. Специалист напомнила, что кальций можно восполнять с помощью биологически активных добавок.
Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что свеклу необходимо есть в сыром виде из-за большей её полезности.
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«Употреблять яичную скорлупу, сырые яйца неоправданно ни с точки зрения инфекционной безопасности, ни с точки зрения обогащения рациона. Лучше отдавать предпочтение молочным продуктам как источникам кальция, в частности твёрдым сырам, а также, при необходимости, биологически активным добавкам с легкоусвояемыми формами кальция», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
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Мелисса Тимофеева