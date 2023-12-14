Врач Тимощенко заявила о смертельной опасности употребления жвачки в спортзале

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«Жевать жвачку в спортзале недопустимо. При интенсивных занятиях, а также во время спаррингов в ринге высока вероятность попадания жевательной резинки в дыхательные пути с развитием нарушения дыхания и последующей смертью. При жевании резинки выделяется избыточное количество слюны, что может провоцировать попадание её в том числе в дыхательные пути», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
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