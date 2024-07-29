Врач Третьякова раскрыла неожиданный вред соцсетей

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Психофизиолог, кандидат химических наук, научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ, старший преподаватель кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Вера Третьякова заявила, что постоянное сидение в социальных сетях может значительно ухудшать память и когнитивные функции в целом.
«Частые отвлечения и небольшие фрагменты информации, характерные для соцсетей, могут снизить способность человека сосредотачиваться на одной задаче и мыслить глубоко. В результате, такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации», — пояснила в беседе с Газета.ру Третьякова.
Ранее директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев называл самыми вредными привычками детей в интернете бесконечный скроллинг ленты соцсетей и зависимость от коротких видео.
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