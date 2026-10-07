Врач указал на опасность горячей ванны для больного живота

07 октября 2026, 13:24

Врач Денишев: при внезапных болях в животе нельзя его греть

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

При внезапной боли в животе не следует использовать грелку или принимать горячую ванну до выяснения причины. Об этом предупредил ассистент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев.