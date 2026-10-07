Врач указал на опасность горячей ванны для больного живота
При внезапной боли в животе не следует использовать грелку или принимать горячую ванну до выяснения причины. Об этом предупредил ассистент кафедры госпитальной хирургии № 2 ИХ Пироговского университета Руслан Денишев.
По его словам, тепло действительно способно временно уменьшить болевые ощущения за счет расслабления мышц, расширения сосудов и снижения спазмов, пишет NEWS.ru. Однако при некоторых острых заболеваниях органов брюшной полости прогревание может усилить патологический процесс.
Особенно опасно использовать тепло, если боль возникла внезапно, быстро нарастает или становится постоянной, а также сопровождается тошнотой и рвотой. При воспалении органов брюшной полости усиление кровотока под воздействием тепла может привести к увеличению отека и воспалительной реакции.
Денишев отметил, что прогревание не решает проблему при аппендиците, воспалении желчного пузыря и других хирургических заболеваниях и в некоторых случаях способно ухудшить состояние. При сильной или необычной боли в животе специалист рекомендует прежде всего установить ее причину и только после этого выбирать способ облегчения симптомов.
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