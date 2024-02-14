Врач Волкова предупредила об опасности неправильного роста зубов мудрости

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Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Мария Волкова заявила, что неправильный рост зубов мудрости может грозить не просто скученностью зубов, но и травмами слизистой оболочки рта.
«В результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба», — отметила в беседе с Газета.ру Волкова.
Также проблемы с зубами мудрости могут обернуться лицевыми болями по типу невралгии тройничного нерва.
Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
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