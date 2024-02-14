Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Волкова предупредила об опасности неправильного роста зубов мудрости

Врач Волкова предупредила об опасности неправильного роста зубов мудрости

14 февраля 2024, 18:10
Фото: istockphoto.com/Harbucks

Фото: istockphoto.com/Harbucks

Стоматолог-хирург, стоматолог-имплантолог Мария Волкова заявила, что неправильный рост зубов мудрости может грозить не просто скученностью зубов, но и травмами слизистой оболочки рта.
«В результате неправильного расположения зубов мудрости может возникать хроническая травма слизистой оболочки полости рта, рассасывание корня или формирование кариозного процесса на корне впереди стоящего зуба», — отметила в беседе с Газета.ру Волкова.

Также проблемы с зубами мудрости могут обернуться лицевыми болями по типу невралгии тройничного нерва.


Для того, чтобы избежать подобных проблем, читает врач, следует регулярно посещать врача и проводить диагностические снимки для выявления недуга.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.

Читайте также:

Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса

Общественник Саверский заявил о возможной связи вакцины от кариеса с онкологией

Стоматолог перечислила симптомы во рту, которые могут сигнализировать о сахарном диабете
#вакцины
#хирург
#стоматолог
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали неожиданную причину появления морщин
Врач Анойко: Морщины могут возникнуть из-за долгого сидения в телефоне
14 февраля 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Khosrork

Врач-косметолог Елена Анойко заявила, что морщины в том числе и у молодых могут возникать из-за долгого сидения в телефоне, а именно – из-за излучения смартфона.
Всё дело в том, что так называемый «синий свет» проникает глубже в клетки кожи, чем остальные лучи видимого спектра, и достигает слоев дермы.

«Текстовая» шея и «морщины напряжения» возникают из-за долгого сидения в телефоне. Как выглядит характерная поза стандартного юзера гаджета: угол наклона головы составляет приблизительно 60°C. В такой позе нагрузка на мышцы шеи возрастает в несколько раз и достигает 27 кг», — добавила в беседе с Газета.ру Анойко.

Кроме этого, морщины могут рано появится из-за генетической предрасположенности и воздействия ультрафиолета.

Читайте также:

Названо лучшее время для шлифовки и пилингов

Врач Зимин: Блефаропластика и SMAS-лифтинг – популярнейшие процедуры в праздники

Дерматолог Скорогудаева рекомендовала использовать жирные кремы для кожи зимой
#косметология
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Боша: Капли от сухости глаз могут грозить отёком роговицы
14 февраля 2024, 17:45

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Офтальмолог Наталия Боша заявила, что чрезмерное употребление капель от сухости глаз может обернуться отёком роговицы.
«Капли от сухости глаз бывают с консервантами в составе и без них. Капли без консервантов подходят для частого использования, они не вызывают раздражений и привыканий. А вот капли с консервантами не рекомендуется использовать часто, так как могут быть осложнения», – отметила в беседе с Газета.ру Боша.

Она подчеркнула, что при появлении неприятных симптомов после использования глазных капель стоит немедленно обраться к врачу.

Ранее офтальмолог Анна Семакина заявляла, что для предотвращения перенапряжения глаз при работе за компьютером надо давать себе перерыв каждые 20 минут. Кроме этого, врач советовала делать разминку каждые 45 минут.

Читайте также:

Озвучен эффективный метод снятия нагрузки на глаза при работе за ПК

Врач Аскерова: Злоупотребление алкоголем может привести к слепоте

В Петербурге офтальмологи сделают блокадникам и ветеранам 60 операций за день
#врач
#глаза
#офтальмолог
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы группы риска по болезни Альцгеймера
Невролог Москвичёва назвала людей старше 60 лет подверженными заболеванию
14 февраля 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/nantakorn jeenpueng

Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичёва заявила, что болезни Альцгеймера наиболее подвержены люди старше 60 лет.
Однако рискуют заболеть не только люди старшего возраста.

Она напомнила, что заболевание характеризуется снижением интеллекта, нарушениями памяти и изменением личности.

«Все факторы риска делят на 2 группы. На первую группу пациент повлиять не в состоянии, вторая – те факторы, которые можно изменить. Первая группа риска – возраст свыше 60 лет. Вторая группа – низкий уровень образования и низкая интеллектуальная активность, малоподвижный образ жизни, курение и злоупотребление алкоголем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Москвичёва.

Она добавила, что повлиять на развития болезни также могут отсутствие контроля за хроническими заболеваниями, ожирение, неправильное питание, повторные травмы головы, и даже депрессия.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии Кира Воронкова объясняла, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.

Читайте также:

Врач Воронкова развеяла популярный миф об эпилепсии

Подмосковный невролог Шведова рассказала, что вызывает приступы эпилепсии у ребёнка

Главный подмосковный невролог Сутормин: «Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления»
#врач
#болезни
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр Рудов рассказал, как лечить СДВГ
Психиатр Рудов: Для лечения применяются препараты разных групп
14 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.
Он отметил, что наиболее часто такое заболевание диагностируется у детей, однако оно может быть и у взрослых.

По его словам, родители часто не признают такой диагноз у ребёнка, а за повышенную активность пытаются наказывать, что в корне не верно и бесполезно.

«Сегодня такой недуг лечат препаратами различных групп. Они помогают ребёнку преодолевать трудности с самоконтролем и поведенческие проблемы, снижают их раздражительность», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он подчеркнул, что поставить диагноз и выписать препараты может только врач.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа назвала триггеры, которые могут запустить опухолевые процессы в организме. К ним она отнесла вирусы, инфекции, аллергии.

«Любая иммунная недостаточность, когда система работает неполноценно, создаёт условия, чтобы возникали всевозможные очаги. Если всё это выявлять своевременно и удалять, то никакого рака не будет. Но это всё является триггерами возникновения опухолевых процессов», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.

А врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявлял, что изжога может быть симптомом рака желудка.

Читайте также:

Врач Абсалямов предупредил об опасном источнике изжоги

Россиянам рассказали, как избавиться от сахарозависимости

Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы
#врач
#диагноз
#препараты
#терапевт
#вирусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Абсалямов предупредил об опасном источнике изжоги
Врач Абсалямов: Изжога может указывать на рак желудка
14 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/Voyagerix

Врач-онколог, химиотерапевт, хирург Руслан Абсалямов заявил, что изжога может быть симптомом рака желудка.
Также к таким симптомам врач отнёс проблемы с глотанием, тошноту, рвоту, боли в области желудка, урчание в животе, вздутие и т. д.

«Такие симптомы как беспричинное похудение, выраженная общая слабость, стойкий болевой синдром, появление в мягких тканях увеличивающихся плотных образований могут свидетельствовать уже о более продвинутой стадии», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Абсалямов.

Он отметил, что при недомоганиях необходимо сразу обращаться к врачу.

А кандидат медицинских наук директор Медицинского института Росбиотеха Александр Алексеев рассказал об опасных последствиях долгого пребывания за компьютером. Так, это может привести к нарушениям зрения, избыточной нагрузке на опорно-двигательный аппарат.

«Прежде всего на шейный отдел позвоночника, в особо тяжёлых случаях игровой зависимости — к истощению нервной системы. Однако эти последствия развиваются не одномоментно», — поделился в беседе с RT Алексеев.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что для избавления от сахарозависимости необходимо признать проблему, научится находить баланс в потреблении сладкого, а также наладить режим питания.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как избавиться от сахарозависимости

Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы

Эксперты развеяли мифы о считающихся полезными завтраках
#врач
#симптомы
#здоровье
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи провели выездной приём в двух отдалённых населённых пунктах округа Кашира
14 февраля 2024, 13:15

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выездной приём провели узкопрофильные медицинские специалисты Каширской больницы в деревне Топканово и посёлке Руново, сообщают пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В выездную бригаду вошли терапевт, стоматолог, уролог и эндокринолог. Зв время выезда они осмотрели 58 местных жителей», — отмечается в сообщении.
В частности, приём у эндокринолога посетили 24 человека, стоматолог осмотрел 12 пациентов, терапевт — 15. Ещё для 26 пациентов провели ультразвуковую диагностику, а 25 человек прошли диспансеризацию.

Выезды врачей-специалистов помогают обеспечить доступность качественной медицинской помощи для всех жителей округа. Эта работа будет продолжаться.

Читайте также:

Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм развития онкологии из-за курения

Индивидуальным сопровождением беременности воспользовались 60 тысяч жительниц Подмосковья

Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах
#кашира
#врачи
#пациенты
#медицина
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный нарколог Холдин раскрыл механизм развития онкологии из-за курения
14 февраля 2024, 12:44

Фото: Istockphoto / Kubra Cavus

Язва, рак пищевода и желудочно-кишечного тракта встречаются у курильщиков в несколько раз чаще, чем у тех, у кого нет этой вредной привычки. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
«Термическое и химическое влияние ядовитого дыма, который содержит никотин, смолы и другие опасные вещества, действуют на весь наш желудочно-кишечный тракт. Именно курение - одна из главных причин возникновения язвенной болезни», – сказал Холдин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Не менее опасны для ЖКТ алкогольные напитки. И чем они крепче, тем тяжелее повреждения.
«Спиртное в буквальном смысле обжигает стенки желудка. Поэтому систематическое употребление любого алкоголя может привести к развитию не только язвенной болезни, но и онкологии», – отметил нарколог.
Для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно избегать жирных и жареных блюд, соблюдать режим дня, регулярно проходить медосмотры и отказаться от вредных привычек.

Читайте также:

Индивидуальным сопровождением беременности воспользовались 60 тысяч жительниц Подмосковья

Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах

Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
#подмосковье
#московская область
#нарколог
#онкология
#курение
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индивидуальным сопровождением беременности воспользовались 60 тысяч жительниц Подмосковья
14 февраля 2024, 10:44

Фото: Istockphoto / Inside Creative House

Услугой индивидуального сопровождения беременности в Московской области воспользовались почти 60 тысяч женщин. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Проект «Наша женская консультация» стартовал в Подмосковье в прошлом году. Это помогло обновить внешний вид женских консультаций, а также внедрить новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение личным помощником.
«Важно, чтобы в период беременности женщина получала медицинскую помощь в комфортных условиях и могла задать волнующие вопросы специалисту. Он поможет записаться на приём, скрининг, консультации врачей, в том числе узкопрофильных. Кроме того, специалист расскажет о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома и многом другом. Всего за время реализации проекта уже почти 60 тысяч беременных воспользовались этой услугой», – отметила Стригункова.
Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учёт по беременности. Пациентка сама может связаться с ним по телефону или через мессенджер.

Подробно о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

Читайте также:

Информирование о состоянии пациента по номеру 122 запущено в 49 подмосковных больницах

В Пушкине в будущем году построят детскую поликлинику с бассейном

Свыше 1,7 тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года
#здравоохранение
#минздрав мо
#беременность
#женщины
#дети
#роды
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Пентагона Остин выписан из больницы и уже вернулся к работе
NBC News: Пентагон сообщил о возвращении к работе министра обороны Ллойда Остина
14 февраля 2024, 03:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Пентагона Ллойд Остин днем 13 февраля был выписан из больницы, идет на поправку и уже вернулся к исполнению служебных обязанностей. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.
Ранее повторно госпитализированный в минувшее воскресенье шеф Пентагона, как объясняли в военном ведомстве, перенес ряд «нехирургических» процедур по поводу проблем с мочевым пузырем под общим наркозом. В этот период обязанности Остина исполняла его заместительница Кэтлин Хикс, о чём проинформировали Белый дом и Конгресс США.

1 февраля Ллойд Остин публично извинился за то, что поступил неправильно, скрыв от Белого дома данные о своём здоровье. Молчание о диагнозе, по словам Остина, было «не столько вопросом секретности, сколько вопросом конфиденциальности». Он пояснил, что такой диагноз, как у него, особенно в афроамериканском сообществе — это то, что люди обычно хотят сохранить в секрете.

Напомним, ещё 9 января в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида заявили, что Остин проходит лечение от рака простаты, обнаруженного у него на ранней стадии. Прогнозы в центре назвали «превосходными». Остин попал в больницу ещё 1 января. При этом, как отмечает CNN, администрации Соединённых Штатов не сразу сообщили о степени серьёзности болезни главы Пентагона. Правительству заявили, что Остин действительно всё ещё находится в больнице, однако, уже идёт на поправку.

Читайте также:

Глава Пентагона передал свои полномочия заместителю

Глава Пентагона Остин извинился за то, что скрывал информацию о своей болезни

CNN: У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты
#сша
#здоровье
#лечение
#дома
#болезни
#люди
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф