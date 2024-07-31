Врач Зарубина заявила о страшном последствии употребления очень горячей еды

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Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина заявила, что очень горячая еда грозит ожогом пищевода и желудка.
«Если еда слишком горячая, вкус еды вы не почувствуете, так как эти сигналы будут подавлены сигналами от терморецепторов. Постоянное термическое раздражение рецепторов языка может привести к уменьшению их чувствительности. Также при высокой температуре потребляемой пищи клетки эпителия погибают, а это чревато развитием ожога пищевода и желудка», — пояснила в беседе с Газета.ру Зарубина.
Кроме этого, чересчур горячая пища может спровоцировать обострение хронических заболеваний.
Ранее нутрициолог Вероника Гусакова заявляла, что чеснок может помочь предотвращении атеросклероза, а также гриппа.
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