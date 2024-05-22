Врач Жемчугов допустил появление новых пандемий

Фото: iStock/Ca-ssis
Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил о том, что в мире вполне возможны новые пандемии, вызванные вирусами и микробами.
«Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, так как эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая», — отметил в беседе с Pravda.Ru Жемчугов.
При этом специалист призвал не паниковать на фоне сообщений о новом штамме коронавируса FliRT, добавив, что этого не надо бояться, а надо быть просто подготовленными ко всему.
Ране сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако отмечалось, что он не представляет существенной угрозы.
Читайте также:
В Россию проник вариант коронавируса FLiRT
Россиян предупредили о возможном всплеске заболеваемости новым коронавирусом
Вирусолог Викулов допустил проникновение штаммов коронавируса FLiRT в Россию
Мелисса Тимофеева