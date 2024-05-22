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Врач Жемчугов допустил появление новых пандемий

22 мая 2024, 23:38
Фото: iStock/Ca-ssis

Фото: iStock/Ca-ssis

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил о том, что в мире вполне возможны новые пандемии, вызванные вирусами и микробами.
«Что касается возможности каких-то новых пандемий, их может быть много, так как эволюция микробов продолжается, она никогда не остановится. В день появляются десятки новых штаммов. Человечеству известно примерно 10% микробов, которые живут на Земле, а 90% неизвестны. Вероятность того, что мы столкнёмся с чем-то новым, вполне большая», — отметил в беседе с Pravda.Ru Жемчугов.

При этом специалист призвал не паниковать на фоне сообщений о новом штамме коронавируса FliRT, добавив, что этого не надо бояться, а надо быть просто подготовленными ко всему.



Ране сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако отмечалось, что он не представляет существенной угрозы.

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Назван самый эффективный метод бросить пить водку
Хирург Умнов рекомендовал обращаться к врачам
22 мая 2024, 23:10

Фото: iStock/Igor Dudchak

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что наилучшим способом бросить пить водку является обращение к врачам за медицинским лечением.
«Самостоятельно алкоголик с зависимостью от водки не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем он проводит реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — пояснил в беседе с NEWS.ru врач.

Он напомнил, что регулярное употребление водки уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг.

Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

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Российские учёные установили связь между погодой и риском смерти от COVID-19
22 мая 2024, 22:40

Фото: iStock/summerphotos

Учёные Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН установили, что перепады погоды могут усугубить состояние больных коронавирусом вплоть до летального исхода.
Науке известно, что температура воздуха является одним из факторов, влияющих на динамику заболевания. Так, если температура меняется более чем на 3°C, то количество госпитализаций с ковидом растёт.

«Именно каждое краткосрочное падение дневных температур на 3°C и более приводит к росту госпитализаций через 1-3 дня. Это практически неизбежно. Понимая эту сложную динамику, мы можем разработать более эффективные стратегии контроля и смягчения последствий эпидемий, связанных с респираторными заболеваниями», – прокомментировал в беседе с Газета.ру руководитель научного проекта Александр Ишматов.

Ранее сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет существенной угрозы.

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Россиянам раскрыли диету для профилактики инсульта
Врач Чуракина рекомендовала съедать 500 г фруктов в день
22 мая 2024, 22:32

Фото: iStock/AlexRaths

Эндокринолог-диетолог Елена Чуракина заявила, что для профилактики инсульта рекомендуется съедать 500 г фруктов в день.
«Рекомендовано ежедневное употребление разных фруктов и овощей, в количестве около 500-600 г, поскольку эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая помогает снизить всасывание холестерина», – объяснила в беседе с Газета.ру специалист.

Вместе с тем в свой рацион желательно включить ненасыщенные жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, льняном и оливковом маслах.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.

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Выездная бригада подмосковных врачей с начала года осмотрела 4,5 тыс. детей
22 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездная бригада врачей НИКИ детства в этом году проверила здоровье почти 4,5 тыс. детей из разных городских округов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Медики разъезжают по региону в мобильном комплексе, оснащённом клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса. Состав бригады определяют исходя из потребностей каждого населённого пункта. Обычно на работу выезжают невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что с начала 2024 года передвижная поликлиника совершила 55 выездов. По итогам осмотров в многопрофильный стационар НИКИ на углубленное обследование направили более 200 детей.

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В Подмосковье прооперировали ребенка с гнойным воспалением кости
22 мая 2024, 15:52

Фото: istockphoto / Leandro Santiago

Детские врачи двух областных больниц прооперировали пациентку с гнойным воспалением кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 12-летняя девочка попала с диагностированным посттравматическим хроническим остеомиелитом.

«В декабре прошлого года ребенку был проведен первый этап хирургического лечения в нашей больнице.На этот раз мы произвели костную пластику дефекта лучевой кости с пересадкой пациенту собственной ткани.На этапе подготовки к операции мы провели компьютерную томографию с контрастированием для выявления наиболее подходящей для выделения и пересадки артерии на голени», — поделился главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Операция длилась более 5 часов. В работе использовался микроскоп, который позволяет хирургу видеть и сшивать даже самые тонкие кровеносные сосуды.

​Сейчас девочка проходит ​восстановительный период дома.

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Жажда и мелкие порезы: Химкинские врачи назвали неочевидные симптомы диабета
22 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/Maya23K

Диабет II типа – самое распространённое заболевание эндокринной системы. По данным ВОЗ им страдает почти половина населения земного шара в возрасте старше 45 лет и рост заболеваемости продолжается. В России 4 миллиона выявленных больных и около 6 миллионов людей, которые не знают о своей болезни.
О том, какие симптомы могут говорить о развитии диабета и как предотвратить возникновение этой болезни, в беседе с «Радио 1» рассказали специалисты Химкинской областной больницы.

По словам врачей, наиболее страшны осложнения, которые могут возникнуть у людей, страдающих диабетом. Постоянно повышенное содержание глюкозы в крови может привести к инфарктам, инсультам, почечной недостаточности, слепоте, а также трофическим язвам нижних конечностей. Последнее зачастую заканчивается ампутацией конечностей.

«Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащённое мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу», — предупредили медики.

Как уточнили специалисты, к диабету может привести нездоровый образ жизни: злоупотребление сладким, мучным, алкоголем и различными обработанными продуктами, содержащими трансжиры. К развитию диабета также может привести сидячий образ жизни и постоянные стрессы. Ожирение значительно повышает риск развития диабета, потому что излишняя жировая ткань снижает чувствительность клеток организма к инсулину.

Большую роль в развитии диабеты имеет наследственность. Если у одного родителя был диабет, вероятность развития у ребёнка – 80%, при болезни обоих родителей риск увеличивается до 100%. Тем не менее, даже в этом случае развитие этого страшного заболевания можно предотвратить при помощи здорового образа жизни.

«Необходимо нормализовать вес, снизить калорийность пищи на 15-30% и заниматься физической активностью 150 минут в неделю аэробными нагрузками и 1-3 раза в неделю силовыми», — уточнили в Химкинской областной больнице.

Врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках диабета обратиться к специалисту.

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#химки
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Подмосковные власти сменят подрядчика для завершения капремонта поликлиники в Дзержинском
22 мая 2024, 13:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Московской области приняли решение сменить подрядчика, чтобы завершить капитальный ремонт взрослой поликлиники в городском округе Дзержинский. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Поликлиника на 750 посещений в смену расположена в здании 1975 года постройки. Готовность объекта – 52%. Строители заменили перекрытия, укрепили фундамент, оконные и дверные проёмы, возвели межкомнатные перегородки. Однако работы были приостановлены по вине подрядчика, поэтому было принято решение о его замене. В августе будет заключён контракт с новым.
«В поликлинике, где сейчас ведётся капремонт, возникли проблемы с подрядчиком, который нас подвел. Поэтому мы его меняем на надёжного», – пояснил губернатор.
Планируется, что поликлинику приведут к региональному стандарту: удобно расположат кабинеты, разделят потоки посетителей, обустроят комфортные зоны ожидания, облагородят прилегающую территорию. В планах также – закупить 13 единиц медоборудования, в том числе аппарат УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, энцефалограф и спирограф. Окончание работ планируется на конец этого года.

Завершения работ ждут 47 тысяс жителей. На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории больницы, а женская консультация – в корпус гинекологического отделения. Маммографию и рентген проводят в стационаре.

Помимо этого, планируется открыть еще один филиал поликлиники – на улице Доркина. Там будут принимать терапевт, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, онколог и гастроэнтеролог. В здании предусмотрены и процедурные кабинеты.

Сейчас ведётся закупка мебели и оборудования. А на 2025-2026 годы запланировано капитально отремонтировать главный корпус стационара Дзержинской городской больницы.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил в Дзержинском ход строительства большого образовательного комплекса.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#дзержинский
#капремонт
#поликлиника
#московская область
#подмосковье
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В Пушкино проведут Единый день диспансеризации для жителей округа
22 мая 2024, 12:39

Фото: istockphoto / demaerre

Единый день диспансеризации пройдет в Пушкинском 25 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Диспансеризация пройдет с 9:00 до 14:00 в поликлиниках Пушкино, Мамонтовки, Лесной, Клязьмы, Правдинского, Софрино, Анушкино и Ивантеевки.

«Записаться на диспансеризацию можно на портале, через службу 122, через терминал или регистратуру в поликлинике. На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС», — объяснили в пресс-службе администрации.

Кроме этого, в администрации подчеркнули, что следующий единый день диспансеризации запланирован на 8 июня, а день семейного здоровья - на 15 июня.

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#диспансеризация
#пушкино
#паспорт
#медосмотр
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В Пушкино врачи спасли молодого человека с гнойным отитом среднего уха
22 мая 2024, 12:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Пушкино врачи спасли молодого человека, который едва не погиб из-за ватных палочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Парень обратился в больницу хроническим заболевание и почти полной потерей ​слуха на одно ухо.

«В результате УЗИ- и КТ-диагностики наши подозрения подтвердились. Экстренно подготовили пациента к операции. Первым этапом выполнили дренированием всех ячеек полости среднего уха. Все промыли, вычистили. Вторым этапом вскрыли ложе сигмовидного синуса – там гной. После его удаления смогли подтвердить тромбоз. Тромб удалили вместе с паталогическим содержимым, рану ушили. Операция длилась 2,5 часа», — поделился заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов.

В настоящий момент пациент проходит амбулаторное лечение и готовится к следующей плановой операции.

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