Врач Зинчева назвала основной ранний признак деменции

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Врач-невролог Ольга Зинчева заявила, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.
«Первым симптомом является снижение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия, задают одни и те же вопросы несколько раз родственникам», — пояснила в беседе с Газета.ру Зинчева.
Следующим признаком заболевания является неопрятность, путанность мыслей, забычивость. Человеку начинает быть всё сложнее излагать свои мысли, а иногда могут возникнуть галлюцинации.
Специалист подчеркнула, что поставить диагноз может лишь врач с помощью осмотра и тестов.
Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции.
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