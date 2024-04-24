Россиянам рассказали, как сохранить крепкие мышцы в старости

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Предотвратить потерю мышечной массы и силы в пожилом возрасте можно с помощью аэробных нагрузок, для этого на них необходимо тратить не менее пяти часов в неделю. Об этом рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.
«Человек должен иметь физическую активность каждый день в любом возрасте. Есть так называемые минимальные нормативы физической активности. Например, нагрузок движением должно быть не менее пяти часов в неделю. Учитывается любая физическая нагрузка: это и подъем по лестнице, и прогулка в магазин и так далее. Минимум – пять часов в неделю, а максимума нет: чем больше – тем лучше», — рассказал Прощаев в интервью «Газете.Ru».
Врач подчеркнул, что не должно быть ни одного дня, который человек мог бы провести, лёжа на диване без движения.
По словам Прощаева, чем больше мышечная масса у человека к 5 годам, тем больший мышечный резерв он будет иметь во второй половине своей жизни. Он также добавил, что помимо аэробных нагрузок необходимо делать и силовые упражнения, используя тренажёр, гантели или тренироваться с собственным весом.
Однако, по словам специалиста, в 50 лет начинать тренироваться – не поздно. Спорт благотворно повлияет на весь организм в целом.
Прощаев также отметил, что стоит правильно питаться, чтобы избежать слабости мышц. В рацион необходимо включать достаточное количество белка. Также стоит употреблять в пищу много овощей и фруктов.
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