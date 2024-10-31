Врачи из Балашихи удалили пациентке келоидные рубцы на ушах

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В отделение оториноларингологии филиала №2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. Кроме того, пациентка испытывала эстетический дискомфорт. В ходе диагностики было установлено, что причиной проблемы являются келоидные рубцы — доброкачественные образования, возникающие из соединительной ткани, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Девушка сообщила, что несколько лет назад она проколола уши. После процедуры на местах проколов появились келоидные рубцы, которые продолжали расти. Когда она обратилась в больницу, рубцы достигали примерно 2 сантиметров.
Результаты гистологического исследования подтвердили, что новообразования были доброкачественными. В настоящее время состояние девушки улучшилось, и она выписана для амбулаторного лечения. Врач отметил, что помимо пирсинга, пусковыми механизмами для возникновения келоидных рубцов могут быть травмы кожи и воспалительные процессы на ней. Если после травмы образуется рубец неправильной формы и долго остаётся ярким, следует обратиться за медицинской помощью.
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«Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем с последующей пластикой местными тканями. В ходе операции был достигнут необходимый эстетический результат. Чтобы избежать рецидива заболевания, пациентке рекомендовано отказаться от дальнейших косметических манипуляций», — рассказал врач-оториноларинголог Василий Коршунов.
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Дайана Хусинова