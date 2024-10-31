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Врачи из Балашихи удалили пациентке келоидные рубцы на ушах

Фото: istockphoto / Viorel Poparcea

Фото: istockphoto / Viorel Poparcea

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В отделение оториноларингологии филиала №2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. Кроме того, пациентка испытывала эстетический дискомфорт. В ходе диагностики было установлено, что причиной проблемы являются келоидные рубцы — доброкачественные образования, возникающие из соединительной ткани, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Девушка сообщила, что несколько лет назад она проколола уши. После процедуры на местах проколов появились келоидные рубцы, которые продолжали расти. Когда она обратилась в больницу, рубцы достигали примерно 2 сантиметров.

«Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией. Келоидные рубцы иссекли скальпелем с последующей пластикой местными тканями. В ходе операции был достигнут необходимый эстетический результат. Чтобы избежать рецидива заболевания, пациентке рекомендовано отказаться от дальнейших косметических манипуляций», — рассказал врач-оториноларинголог Василий Коршунов.


Результаты гистологического исследования подтвердили, что новообразования были доброкачественными. В настоящее время состояние девушки улучшилось, и она выписана для амбулаторного лечения.

Врач отметил, что помимо пирсинга, пусковыми механизмами для возникновения келоидных рубцов могут быть травмы кожи и воспалительные процессы на ней. Если после травмы образуется рубец неправильной формы и долго остаётся ярким, следует обратиться за медицинской помощью.

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#врачи
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#опухоль
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#операции
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#балашиха
Врач Шмелева раскрыла, для кого опасно большое количество воды
Врач Шмелева не рекомендовала пить много воды при подагре и онкологии
30 октября 2024, 20:19

Фото: iStock/Detry26

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева заявила, что употребление большого количества воды может нанести вред при ревматизме, а также онкологии и подагре.
«Повышенное выделение жидкости приводит к обезвоживанию организма. Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно. Также это вредно при ревматизме, подагре, заболеваниях нервной системы, при различных видах злокачественных образований», — пояснила в беседе с NEWS.ru Шмелева.

Ранее врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина заявила, что ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.

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#вода
#питание
#здоровье
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В паллиативном центре Подмосковья дали главный совет по уходу за неизлечимым больным
В паллиативном центре Подмосковья дали совет по уходу за неизлечимым больным
30 октября 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Главный аспект психологически комфортной повседневной жизни с паллиативным родственником – общение. Все свои действия нужно проговаривать, даже если человек находится без сознания или страдает болезнью Альцгеймера, посоветовала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.
Если неизлечимый больной может разговаривать, нужно внимательно слушать его. Это даст ему ощущение, что он всё еще личность. Необходимо проявлять интерес к тому, что он рассказывает, задавать вопросы, выражать эмоции. Можно обнять и погладить близкого.
«Расскажите, как прошёл ваш день, что нового у родственников или общих знакомых. Почитайте книжку вслух. Посмотрите вместе какую-нибудь передачу, позвоните друзьям или родственникам вашего подопечного. Вы будете для него той самой связью с внешним миром, которая даёт уверенность в себе и эмоциональную стабильность», – сказала Шестакова.
Если у близкого есть потребность обсудить свои чувства и страхи, нельзя отгораживаться от него. Бывает и так, что человек с паллиативным статусом становится агрессивным, злится и грубит. Это может быть следствием боли, которую он скрывает, или психологических проблем. Если это происходит очень часто, и у вас не получается с этим справиться, нужно обратиться за помощью специалистов.
«Настоятельно рекомендуем всем родственником звонить на нашу горячую линию с любым волнующим вопросом. Сотрудники нашей службы понимают, с чем вам пришлось столкнуться. Мы всегда поможем», – пообещала Анна Шестакова.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области работают Школы паллиативного пациента. Можно посетить занятие и пообщаться с врачами на любые темы в отношении вашего подопечного. Также можно позвонить на горячую линию координационного центра паллиативной помощи Московской области: 8 (498) 683-83-83.

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#минздрав мо
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#подмосковье
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Больницы Подмосковья до конца года получат 150 единиц стерилизационного оборудования
В больницы Подмосковья поступит 150 единиц стерилизационного оборудования
30 октября 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

49 единиц нового стерилизационного оборудования поступило с начала года медучреждения Московской области. Это сухожаровые шкафы, стерилизаторы и другие аппараты, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Мы поставили 49 единиц нового стерилизационное оборудования в 16 наших медицинских организаций. Оно позволяет проводить качественную стерилизацию оборудования и хирургических инструментов. До конца года поставим ещё более 100 единиц на общую сумму порядка 440 млн рублей», – рассказал первый замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Как уточнили в ведомстве, современные стерилизационные аппараты уже поставили в Дзержинскую, Лобненскую, Воскресенскую, Пушкинскую, Видновскую, Электростальскую, Егорьевскую, Раменскую и Павлово-Посадскую и другие больницы.

Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.

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#минздрав мо
#медицинское оборудование
#больницы
#подмосковье
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Видновский эндокринолог Калошина раскрыла пользу чёрного хлеба при атеросклерозе
30 октября 2024, 14:15

Фото: iStock / Say-Cheese

Ненасыщенные жиры, уменьшающие риск развития атеросклероза, содержатся в чёрном хлебе.
Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
«Такой хлеб содержит чуть больше полезного жира, чем белый, поскольку зерно тёмной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, помогают снизить риски развития атеросклероза, уменьшают инсулинорезистентность, частично снимают воспалительные процессы в организме», – сказала Калошина.
Она добавила, что чёрный хлеб полезнее белого и с точки зрения пищевой ценности. Количество пищевых волокон в ржаной муке почти в два раза превышает таковое в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Они помогают испытывать чувство насыщения, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, способствуют росту полезной микрофлоры. При этом важно учитывать, что и белая мука может быть цельнозерновой, отметила врач.
«Выбирая вид чёрного хлеба, нужно помнить, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкуса. В составе может быть как добавленный белый сахар, так и различные натуральные компоненты, которые тоже содержат сахара другого вида, – например, солод. Семечки и сухофрукты, которые иногда добавляют в хлеб, считаются полезной едой. Однако по калорийности хлеб с их содержанием будет выше наполовину от такого же, но без них», – предупредила эндокринолог.
По словам Калошиной, также можно попробовать изделия из муки пророщенной пшеницы. В таком белом хлебе содержание пищевых волокон может сравниться с чёрным. При этом калорийность белого и чёрного хлеба практически одинаковая.

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#минздрав мо
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В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину от гангрены и ампутации ноги
30 октября 2024, 13:14

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Сергиево-Посадскую больницу поступил 53-летний мужчина с острой болью в ноге от паха до колена. Во время обследования было обнаружено нарушение кровотока в артерии левой ноги, что создавало риск развития гангрены. Без своевременного лечения пациент мог потерять ногу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пациент был в тяжелом состоянии. Из-за сильных болей не спал уже месяц. Конечность была синюшного цвета, холодная. В ходе операции мы восстановили кровоток в паховой области и проходимость артерии на протяжении всего бедра. Выполнили пластику артерий. Операцию провели в ангиографической операционной по щадящей гибридной методике через небольшой разрез», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.
Методика объединяет хирургический этап и эндоваскулярный метод. Благодаря иакой технике удалось открыть бедренную и подколенную артерии, а также артерии голени и восстановить их, используя специальные раздувающиеся баллоны с лекарственным покрытием.

В настоящее время пациент выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение.

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Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 300 тыс. жителей Подмосковья
30 октября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Обследование репродуктивного здоровья в Московской области с начала года прошли более 30 тыс. жителей региона. Подобная диспансеризация - важный этап при планировании беременности, сказала вице-губернатор региона Подмосковье Людмила Болатаева.
«Благодаря регулярным профосмотрам врач может вовремя выявить риски и назначить лечение с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем. Всего в Подмосковье с начала года репродуктивную диспансеризацию уже прошли более 300 тысяч жителей», – отметила Болатаева.
В Московской области жители от 18 до 49 лет могут пройти репродуктивную диспансеризацию. В ходе диагностики женщины получат консультацию акушера-гинеколога, пройдут УЗИ органов малого таза и молочных желёз, цитологическое исследование.

У мужчин осмотр включает консультацию уролога, а при необходимости - дополнительные исследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.

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#болатаева людмила
#минздрав мо
#диспансеризация
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#московская область
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Врачи областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль размером с тыкву
30 октября 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В областной онкологический диспансер обратилась 66-летняя женщина с жалобами на боли в животе, проблемы с дыханием, затруднённое мочеиспускание и невозможность лежать на спине. Также она испытывала тошноту и изжогу после приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
После обследования у неё обнаружили большую миому матки. Оказалось, что на протяжении более 20 лет женщина замечала постепенное увеличение живота, но не обращалась за медицинской помощью.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 см в диаметре и весом 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная. Если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть из-за осложнений», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 Ирина Карьгина.
Врачи областного онкологического диспансера подчёркивают, что даже при отсутствии жалоб женщинам следует ежегодно проходить профилактические осмотры у акушера-гинеколога. Это поможет сохранить здоровье и жизнь.

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#врачи
#здоровье
#жизнь
#опухоль
#операции
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Хирурги ожогового центра МОЦОМД приняли участие в X Форуме детских хирургов
30 октября 2024, 09:56

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

С 24 по 26 октября 2024 года в Москве прошёл X Форум детских хирургов, собравший ведущих специалистов из России и других стран. Участники обменялись опытом, обсудили актуальные тенденции и инновации в области детской хирургии, особенно в сфере лечения ожогов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) также приняли участие в мероприятии, в частности специалисты ожогового отделения центра.

«Мы с интересом посетили наиболее важные для нас симпозиумы. Особое внимание уделили реконструкции обширных дефектов кисти и верхней конечности. Такая актуализация знаний помогает нам в борьбе с тяжелыми термическими повреждениями и их последствиями, что существенно влияет на нашу ежедневную практику в центре», — рассказал врач-детский хирург ожогового отделения МОЦОМДа Вячеслав Чуприков.
Форум акцентировал внимание на междисциплинарном подходе и интеграции новых технологий в хирургию. Были представлены передовые разработки медицинского оборудования и программного обеспечения.

Мероприятие стало платформой для укрепления связей между специалистами и способствовало дальнейшему развитию детской хирургии как в России, так и за её пределами.

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#врачи
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#ожоги
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Врачи областного онкологического диспансера посетили региональное собрание онкологов
30 октября 2024, 09:33

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Клуб онкологов Московской области — это профессиональное медицинское объединение, созданное для предоставления качественной и доступной онкологической помощи жителям Подмосковья. Мероприятие было организовано общественными организациями в сфере здравоохранения — Клубом онкологов Московской области и Ассоциацией организаторов здравоохранения в онкологии при поддержке ведущих научно-исследовательских институтов и экспертных сообществ, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Клуб онкологов — это прекрасная возможность встретиться с коллегами из других городов, обменяться своим мнением, поделиться достижениями и результатами нашей повседневной деятельности. Насыщенная программа конференции объединила около 200 онкологов Московской области, которые выступили с лекциями по самым актуальным вопросам в сфере здравоохранения», — поделился главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.
Участники встречи обсудили последние достижения и инновации в лекарственном и хирургическом лечении рака, современные подходы к диагностике и реабилитации при онкологических заболеваниях. Кроме того, были рассмотрены вопросы льготного обеспечения лекарствами пациентов и организации медицинской помощи онкогинекологическим больным в Московской области.

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Подмосковье ищет медработников