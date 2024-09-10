2 тысячи детей получили консультацию в клинико-диагностическом Центре имени Л.М. Рошаля

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л.М Рошаля принимают детей. Консультации доступны для жителей региона и всей России, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия консультацию врачей нашего центра получили уже более 2 тысяч маленьких пациентов. Здесь доступны как очные приемы специалистов, так и телемедицинские консультации. Прием ведут узкопрофильные специалисты, в том числе аллерголог, невролог, кардиолог», — сказала главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Московской области и координирует работу всех детских учреждений региона. В нём работают специалисты из разных регионов страны, являющиеся лидерами в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В этом центре ежегодно стационарное лечение будут проходить около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное лечение — более 150 тысяч пациентов.
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Дайана Хусинова