В МГУ разработали способ заранее определять судьбу стволовых клеток

06 июля 2026, 09:15

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Путляева сообщила, что исследователи нашли способ заранее понимать, в какую ткань направится стволовая клетка перед использованием в лечении. Об этом пишет РИА Новости.