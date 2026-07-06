В МГУ разработали способ заранее определять судьбу стволовых клеток
Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии Центра регенеративной медицины Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова Лидия Путляева сообщила, что исследователи нашли способ заранее понимать, в какую ткань направится стволовая клетка перед использованием в лечении. Об этом пишет РИА Новости.
Новая технология помогает отслеживать ранние этапы дифференцировки мультипотентных клеток, применяемых в регенеративной медицине. Речь идет о предшественниках, из них формируются, в частности, костная и жировая ткани. Для врачей такой контроль особенно важен, поскольку смещение этого баланса в сторону жира связано со снижением плотности костей и развитием остеопороза.
В основе метода лежит искусственный белок с флуоресцентной меткой. Он работает как «маячок» и связывается с участком ДНК, по изменениям в нем ученые судят о ранней клеточной «специализации». Такой подход позволил наблюдать за живой культурой без выраженного вреда для клеток. По словам Путляевой, обычные красители часто токсичны и мешают длительным исследованиям.
Команда вела наблюдение 13 дней. Уже на второй день эксперимента исследователи уверенно разделили клетки на две группы: будущие костные и будущие жировые. Этот результат показывает, что направление развития клетка получает очень рано. Разработку планируют использовать для проверки клеточного материала перед введением пациенту. Такой контроль может повысить безопасность процедур при восстановлении сердечной ткани и лечении переломов, а заодно снизить риск нежелательных последствий, включая опухолевый рост.
Стволовые клетки — это особые элементы организма, способные долго делиться и при определённых сигналах превращаться в другие типы тканей. Поэтому их считают своего рода «запасом» для обновления организма. Существуют разные виды: одни могут дать начало почти любым структурам тела, другие, более специализированные, — только ограниченному набору тканей.
Они особенно важны для регенеративной медицины, потому что их пытаются использовать для восстановления повреждённых участков: при переломах, заболеваниях суставов, после травм и даже в исследованиях по восстановлению сердца. Но здесь есть сложность: материал должен превратиться именно в то, что нужно врачу. Если вместо костной ткани он пойдёт по «жировому» пути, лечение окажется менее эффективным. Поэтому учёным важно как можно раньше понимать, какую судьбу выбрал такой биоматериал, ещё до введения пациенту.
Именно для этого и разрабатывают методы раннего отслеживания дифференцировки — процесса, при котором стволовая структура «определяется» со своей будущей ролью. Если заранее увидеть, во что она превратится, можно отобрать более подходящий материал и снизить риски, включая неэффективность терапии или нежелательные изменения в ткани. Проще говоря, такие технологии делают лечение более точным, предсказуемым и безопасным.
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