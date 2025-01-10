Эксперт раскрыл, чем опасен метапневмовирус

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Специалисты из России прокомментировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV), зарегистрированную в Китае, где наблюдается рост заболеваемости. Об этом пишет «Парламентская газета».
По данным исследований, метапневмовирус всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), однако его активность в последние дни вызывает обеспокоенность.
Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев отметил, что метапневмовирус не является новым возбудителем. Он присутствует в популяции вирусов, вызывающих ОРВИ, и составляет от 0,1% до 1% среди них.
Он добавил, что метапневмовирус представляет особую опасность для детей младше года, у которых заболевание может протекать с пневмонией, а также для пожилых людей с хроническими заболеваниями. По словам Зверева, против метапневмовируса нет специфических средств лечения, и терапия сводится лишь к симптоматическому лечению.
Руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, выразил мнение, что говорить о превращении метапневмовируса в пандемию преждевременно. Он отметил отсутствие точной информации и классификации вируса, добавив, что «рассуждать и даже думать не стоит» о его потенциальной опасности.
Тем временем, помимо Китая, случаи заражения метапневмовирусом были зарегистрированы и в Казахстане, где выявлено 30 заболевших.
Метапневмовирус, сообщения о распространении которого в последние дни поступают из Китая и других стран, известен ещё с 2001 года. Об этом сообщила заместитель главврача Можайской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-терапевт Анастасия Малина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев отметил, что метапневмовирус не является новым возбудителем. Он присутствует в популяции вирусов, вызывающих ОРВИ, и составляет от 0,1% до 1% среди них.
«Этот вирус всегда был, есть и будет», — подчеркнул Зверев.
Он добавил, что метапневмовирус представляет особую опасность для детей младше года, у которых заболевание может протекать с пневмонией, а также для пожилых людей с хроническими заболеваниями. По словам Зверева, против метапневмовируса нет специфических средств лечения, и терапия сводится лишь к симптоматическому лечению.
Руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, выразил мнение, что говорить о превращении метапневмовируса в пандемию преждевременно. Он отметил отсутствие точной информации и классификации вируса, добавив, что «рассуждать и даже думать не стоит» о его потенциальной опасности.
Тем временем, помимо Китая, случаи заражения метапневмовирусом были зарегистрированы и в Казахстане, где выявлено 30 заболевших.
Метапневмовирус, сообщения о распространении которого в последние дни поступают из Китая и других стран, известен ещё с 2001 года. Об этом сообщила заместитель главврача Можайской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-терапевт Анастасия Малина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова