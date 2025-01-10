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Эксперт раскрыл, чем опасен метапневмовирус

Академик РАН Зверев: метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей
Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Специалисты из России прокомментировали вспышку метапневмовируса человека (HMPV), зарегистрированную в Китае, где наблюдается рост заболеваемости. Об этом пишет «Парламентская газета».
По данным исследований, метапневмовирус всегда присутствует среди других вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), однако его активность в последние дни вызывает обеспокоенность.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев отметил, что метапневмовирус не является новым возбудителем. Он присутствует в популяции вирусов, вызывающих ОРВИ, и составляет от 0,1% до 1% среди них.



«Этот вирус всегда был, есть и будет», — подчеркнул Зверев.

Он добавил, что метапневмовирус представляет особую опасность для детей младше года, у которых заболевание может протекать с пневмонией, а также для пожилых людей с хроническими заболеваниями. По словам Зверева, против метапневмовируса нет специфических средств лечения, и терапия сводится лишь к симптоматическому лечению.

Руководитель отдела арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александр Бутенко, выразил мнение, что говорить о превращении метапневмовируса в пандемию преждевременно. Он отметил отсутствие точной информации и классификации вируса, добавив, что «рассуждать и даже думать не стоит» о его потенциальной опасности.

Тем временем, помимо Китая, случаи заражения метапневмовирусом были зарегистрированы и в Казахстане, где выявлено 30 заболевших.

Метапневмовирус, сообщения о распространении которого в последние дни поступают из Китая и других стран, известен ещё с 2001 года. Об этом сообщила заместитель главврача Можайской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи, врач-терапевт Анастасия Малина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#метапневмовирус
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#опасность
В Якутии осудили ​воспитателя за серьезную травму ребенка-инвалида
В Якутии суд посадил толкнувшего ребенка-инвалида воспитателя на 1,2 года
10 января 2025, 06:35

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия)

Суд в городе Нерюнгри, Якутия, вынес приговор бывшему воспитателю специализированного детского дома соцобслуживания, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку-инвалиду по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Следствие установило, что инцидент произошел в момент исполнения воспитателем своих профессиональных обязанностей. Мужчина толкнул ребенка-инвалида, в результате чего тот упал и получил серьезную травму — закрытый оскольчатый перелом шейки плеча со смещением.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил воспитателю наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы. Кроме того, по иску прокурора с осужденного была взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Пока приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

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В Забайкальском крае по горячим следам схватили убийцу, зарезавшего двух людей
В ​Забайкалье ​поймали подозреваемого в убийстве двух человек и ранении третьего
10 января 2025, 06:08

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Об этом сообщили в пресс-службах регионального УМВД и СКР.
Инцидент произошел вечером 9 января в поселке Первомайский. В полицию поступил сигнал о подозрительном шуме в одной из квартир. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь заперта, и по согласованию с родственниками хозяйки проникли внутрь через балкон.

В квартире нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, а также раненого мужчину, которого доставили в больницу.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю

По данным следствия, преступление совершил 24-летний житель села Ононское, ранее неоднократно судимый. Его задержали в течение нескольких часов. С подозреваемым сейчас работают следователи.

На месте преступления проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек». На место происшествия выехали следователи-криминалисты для дальнейшего расследования.

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«Порежь, придуши и повесь себя»: Как доктор-педофил доводил 13-летних девочек и младше до самоубийства
NYP: Педофил из США принуждал десятки девочек слать ему интимные фото и вешать себя
10 января 2025, 05:23

Фото: iStock/Halfpoint

Американский врач Стивен Эндрю Лиди (59 лет, из Флориды) обвинен в создании детской порнографии и подстрекательстве несовершеннолетних к самоубийствам. Извращенные приказы, которые получали его наивные жертвы, вели к смерти. Об этом сообщает The New York Post 7 января 2025 года.
Прокуратура утверждает, что педофил общался с десятком подростков через интернет под псевдонимом «maximumuncle#9112». Манипулируя детскими умами, он вынуждал школьниц отправлять интимные фотографии и причинять себе вред.

«Порежь, а затем придуши себя», — передает Independent примеры инструкций, которые получали дети во время игры во взрослые переписки. Но одна из жертв, получив самый радикальный «приказ», исполнила и его.
Трагическим моментом, который начал расследование, вышедшее на «секрет» уважаемого доктора, стало самоубийство 13-летней девочки в ноябре 2021 года. Она была найдена в ванной. Школьница повесилась перед своим телефоном, пытаясь то ли сделать фото, то ли записать видео по четким указаниям. В переписке Лиди убеждал ребенка в необходимости «ежедневных удушений».

Фото: iStock/Hibrida13

«Лиди давал указания трем несовершеннолетним жертвам, упомянутым в обвинительном заключении, а также примерно семи другим несовершеннолетним. Это делалось с целью производить детскую порнографию во время видеозвонков, чтобы удовлетворить свой извращенный сексуальный интерес к детям», — приводит слова прокурора Mirror UK.
Лиди, практикующий медицину с 1991 года, специализировался на паллиативной и хосписной помощи. Паллиативная помощь направлена на облегчение симптомов и стресса, связанных с серьезными заболеваниями, с целью улучшения качества жизни пациентов и их семей.

Адвокаты аморала заявили, что тот будет настаивать на своей невиновности.

Медицинский центр Lakeland Regional Health сообщил, что Лиди никогда не был их сотрудником и только консультировал пациентов через стороннюю хосписную организацию. Сам Лиди ранее занимал должность главного врача в Tidwell Hospice, но покинул эту должность более десяти лет назад. В его профессиональной практике не зафиксировано дисциплинарных мер или публичных жалоб.

Фото: iStock/Prostock-Studio

Основной сферой работы Лиди была помощь пациентам на финальной стадии жизни, требующая взаимодействия с неизлечимо больными пациентами и их семьями. Эта сфера медицины предъявляет высокие требования к этическим стандартам и эмоциональной устойчивости из-за своей деликатной природы.

«Разговоры постоянно касались его контроля над несовершеннолетними, включая комментарии о том, насколько они «послушны». Было требование, чтобы одна из жертв называла его «мой Господин». Эти действия заслуживают высшей меры наказания», — уточняет прокуратура.

Фото: iStock/SB Arts Media

Знакомые и пациенты были в шоке, что «идеальный» врач скрывал ужасное хобби. Если вина Лиди будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.

Больше всего поражена жена обвиняемого, Линда Лиди. Она является членом совета по благополучию детей в округе Пинеллас. Ее мужа арестовали, когда они вместе были в машине. Линда удивленно спрашивала, что делает полиция, почему просходит что-то странное.

«Почему вы его берете? Это мой муж», — твердила Линда на кадрах ареста, показанных в Daily Mail.
Позже ее ввели в курс дела. На данный момент следствие считает, что жена педофила не имела понятия о его издевательстве над подростками и извращенных привычках.

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Смертельная авиакатастрофа в Бразилии: бизнесджет рухнул на пляж и взорвался
Частный самолет взорвался на пляже в Бразилии, пилот погиб и четырех человек спасли
10 января 2025, 00:03

Фото: iStock/aapsky

В бразильском городе Убатуба произошла авиакатастрофа: частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и взорвался на пляже Прайя-ду-Крузейро. В результате инцидента погиб пилот, а четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Еще несколько человек пострадало, сообщает G1.
По предварительной информации, бизнесджет Citation 525, вылетевший из аэропорта Минейрос в Гоясе, пытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу. Плохие погодные условия и мокрая от дождя ВПП могли стать причиной катастрофы.

На опубликованных Telegram-канале SHOT кадрах видно, как самолет на большой скорости пересек проезжую часть, после чего взорвался на пляже. Среди пострадавших оказались как пассажиры воздушного судна (5 человек, включая пилота), так и отдыхающие на пляже.



Очевидцы помогали вытаскивать пострадавших из-под обломков самолета.

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#бразилия
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Пожарные спасли шесть жильцов из горящей многоэтажки под Сергиевым Посадом
09 января 2025, 22:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры двухэтажного жилого дома пожилую женщину и эвакуировали ещё пять человек, в том числе ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар произошёл в селе Шеметово Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы, которые заметили густой дым из окна квартиры на втором этаже. Кроме того, от соседей поступила информация о том, что в горящей квартире осталась пенсионерка 1935 года рождения.
«Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к разведке и эвакуации жильцов. Поднявшись на второй этаж, они обнаружили в коридоре горящей квартиры пожилую женщину без сознания. Специалисты на руках вынесли пенсионерку на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали», – рассказал начальник 252-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Сергей Чебадухин.
Он добавил, что из соседних квартир эвакуировали пять человек. Троих вывели по лестничным маршам, ещё двоих, в том числе шестилетнюю девочку, – через окно с помощью трёхколенной лестницы.

Благодаря оперативным действиям огнеборцам удалось спасти людей и потушить пожар в кратчайшие сроки, заключил Чебадухин.

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#московская область
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«Малибу уже не существует»: россиянин рассказал о страшных пожарах в Лос-Анджелесе
Живущий в Голливуде россиянин Ушков заявил, что Малибу практически сгорел
09 января 2025, 21:47

Фото: iStock/KirsanovV

Прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Об этом рассказал россиянин Егор Ушков, проживающий в Голливуде.
Он рассказал в беседе с Газетой.ru, что в городе сейчас очень страшно, повсюду видны очаги возгорания. В месте, где проживает россиянин, несколько часов назад загорелись знаменитые Голливудские холмы, на которых размещена вывеска с названием района. Рядом с этими буквами также был виден огонь.

Ушков подчеркнул, что участие в тушении вертолётов не помогает ликвидировать очаг возгорания. Наиболее сильные пожары наблюдаются в районах Санта-Моники и Малибу. Последнего, по его словам, «уже не существует».

Также россиянин рассказал о состоянии местных жителей. Они находятся в страхе, стараются не выходить из дома и носят маски, поскольку уровень загрязнения воздуха превышает допустимый в несколько раз.

По словам мужчины, сотрудники пожарных служб не могут справиться с огнём из-за сильных порывов ветра, разгоняющего огонь. Скорость достигает 156 км/ч.

Тем временем в отношении действующих окружных властей и руководства штата раздается очень много критики за некомпетентность, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В комментарии для RT эксперт подчеркнул, что самым знаковым событием стал скандал вокруг отправки пожарного оборудования на Украину.

«Плюс некомпетентность руководства Лос-Анджелеса, в том числе той же пожарной службы, которую возглавляет барышня — представительница секс-меньшинств, то есть понятно, что ее назначили не за таланты, не за способности, а по гендерной квоте», — отметил он.

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Не менее 80 человек отравились продукцией пекарни в Перми
09 января 2025, 20:11

Фото: iStock/Doucefleur

Число отравившихся клиентов пекарни в Перми, по последним данным, составляет не менее 80 человек. Точное число уточняется, сообщил осведомлённый источник в беседе с РИА Новости.
Ранее управление Следственного комитета России по Пермскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг, которые привели к массовым отравлениям клиентов пекарни. По данным Роспотребнадзора, речь идёт о точках продажи выпечки «Хлебница». Все пострадавшие попали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно сообщается о выявлении у них возбудителя сальмонеллеза.

В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают персонал и пострадавших.

Отмечается, что в Перми представлены более 30 магазинов-пекарен «Хлебницы», многие из которых находятся в центре города.

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#расследование
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Пассажир рейса Нижнекамск – Москва заявил о двух бомбах в ручной клади
09 января 2025, 19:59

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Пассажир рейса Нижнекамск – Москва во время полёта заявил, что у него два взрывных устройства в ручной клади. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что рейс DP-6846 приземлился около часа назад в столичном аэропорту Шереметьево. На месте работают кинологи и другие спецслужбы.

Также по неподтверждённым данным, этот мужчина напал на одну из пассажирок и нанёс ей ножевое ранение. По сообщениям ряда Telegram-каналов её состояние уточняется.

По данным канала «112», проверка салона самолёта и всего багажа не выявила взрывных устройств.

Мужчину, устроившего дебош в самолете, уже задержали сотрудники полиции.

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#проверка
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Mirror: Лежащий на земле мужчина изнасиловал пытавшуюся ему помочь женщину
09 января 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Valeriia Mitriakova

В Великобритании женщина-водтель подверглась сексуальному насилию. Это произошло в тот момент, когда она остановила машину и вышла, чтобы помочь лежащему на земле мужчине.
Это произошло в канун Нового года, 30 декабря, на шоссе A47 возле деревни Брандалл в графстве Норфолк, сообщает газета Mirror. В полиции рассказали, что женщина заметила лежащего на проезжей части мужчину. Вместо того, чтобы просто проехать мимо, сердобольная дама припарковалась на обочине, вышла из машины и пошла к лежащему, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке.

Оказалось, что всё в порядке, даже немного слишком. Когда женщина подошла к незнакомцу, тот вдруг быстро вскочил, напал на неё, изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские пытаются разыскать возможных свидетелей происшествия. Кроме того, они изучают записи со всех камер наблюдения в том районе. Правоохранители также предупреждают всех автовладельцев, путешествующих в одиночку, о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.

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