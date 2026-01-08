Врачи объяснили, почему зимой возрастает риск получить черепно-мозговую травму
В новогодние праздники традиционно растёт число травм, ожогов и случаев отравления.
Врачи в разговоре с RT объяснили, какие риски встречаются чаще всего и как их снизить. Нейрохирург Дмитрий Рещиков отметил, что зимой, когда люди больше времени проводят на улице, особенно в гололёд, увеличивается вероятность черепно‑мозговых травм — в том числе при катании на санках, лыжах и коньках, а также при падениях с высоты.
Самой лёгкой формой ЧМТ он назвал сотрясение мозга: оно возникает при ударе, когда мозг ударяется о кости черепа. Среди характерных симптомов — кратковременная потеря сознания, головная боль, головокружение и рвота. Обычно проявления проходят за несколько дней, однако для восстановления важно соблюдать покой и исключить физические нагрузки.
Более серьёзное состояние — ушиб головного мозга. По словам специалиста, он может сопровождаться длительной потерей сознания, выраженной головной болью, нарушением координации и движений, а также постоянной или нарастающей рвотой. В таких случаях, подчеркнул врач, требуется лечение в стационаре с участием разных специалистов.
Травматолог‑ортопед Александр Саутенко отдельно предупредил об ожогах, связанных с пиротехникой — фейерверками и бенгальскими огнями. Опасность, по его словам, связывают как с высокой температурой изделий, так и с риском их внезапного взрыва.
При ожоге важно сразу прекратить контакт с источником тепла и охладить повреждённый участок под холодной водой. Если ожог обширный или затрагивает лицо и руки, необходимо обратиться за медицинской помощью.
Инфекционист Анна Слатецкая напомнила, что праздники нередко омрачают и интоксикации. Особую угрозу представляет некачественный алкоголь — контрафактный или суррогатный — из‑за возможного содержания метанола, изопропанола и других токсичных примесей.
Среди признаков отравления она перечислила холодный пот, падение давления, учащённый пульс, рвоту, судороги и потерю сознания. В тяжёлых случаях могут быть крайне опасные последствия.
Чтобы снизить риски, врач посоветовала покупать алкоголь только у надёжных продавцов и помнить, что полностью безопасной дозы не существует. Кроме того, алкоголь категорически нельзя детям и подросткам до 18 лет.
