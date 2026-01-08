Врач назвала цитрусовые и фрукты главными продуктами для детей во время холодов
Зимой детский организм особенно нуждается в витаминах и полезных нутриентах из-за холода, короткого светового дня и высокой вирусной нагрузки. Детский эндокринолог Оксана Михалева из «СМ-Клиника» рассказала, какие продукты помогут поддержать здоровье детей в этот период.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что на первом месте — цитрусовые, особенно мандарины. Они богаты витамином С, который укрепляет иммунитет и помогает противостоять простуде. Фрукты легко усваиваются и нравятся детям, но Михалева напомнила о возможных аллергических реакциях и необходимости умеренности.
Следующими идут морковь и орехи. Морковь содержит бета-каротин, превращающийся в витамин А, важный для зрения, кожи и слизистых. Орехи богаты ценными жирными кислотами, витамином Е и магнием, что поддерживает работу мозга, улучшает концентрацию и восполняет энергетические затраты.
Рыба, как жирных, так и нежирных сортов, также должна быть в рационе. Лосось, треска и хек — источники витамина D и омега-3 жирных кислот, необходимых для нервной системы, когнитивных функций и компенсации нехватки солнечного света.
Замыкает список хурма — сезонный фрукт с витамином А, железом, пищевыми волокнами и природными сахарами, которые поддерживают энергию и пищеварение. Врач советует детям предлагать спелую и мягкую хурму.
Михалева подчеркнула, что разнообразный и сбалансированный зимний рацион помогает детям оставаться активными и поддерживать хорошее самочувствие. Важно учитывать вкусовые предпочтения ребенка и включать в меню разные полезные продукты.