Врачи Подмосковья рассказали, как поститься пожилым людям

Фото: iStock/Anton Skripachev
Вторую неделю в России православные христиане держат главную аскезу года – Великий пост. Порядка 50 дней верующие будут соблюдать ограничения в питании и молиться о спасении своей души.
Как поститься без ущерба для здоровья и не навредить своему организму, рассказала в беседе с «Радио 1» заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.
Врачи не рекомендуют поститься людям с серьёзными заболеваниями, после перенесённых операций и инфекционных болезней. Не стоит отказывать в белковой пище беременным и кормящим женщинам, детям, ослабленным и пожилым людям. Людям из данных категорий перед началом поста следует посоветоваться с медицинским специалистом по поводу допустимого рациона питания.
Что касается всех остальных категорий людей, им стоит учитывать, что во время поста организм будет перестраиваться и привыкать к новому рациону питания.
Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметила, что пост должен быть вкусным, тогда организм будет полноценно насыщаться и не будет голодать. Не стоит забывать про использование приправы, пряностей, чтобы сделать пищу более насыщенной на вкус.
Во время поста ограничивается поступление животного белка. В связи с этим организм может не в полном объёме получать некоторые витамины и микроэлементы, что может негативно сказаться на здоровье человека. Особенно это касается пожилых людей, у которых и так ухудшена по сравнению с молодым организмом усвояемость питательных веществ.
Чего может не хватать при отсутствии в рационе животной пищи и к чему это может привести:
Железа. Его нехватка ведёт к железодефицитной анемии.
Витамина B12. Этот витамин. Как все его сородичи из группы В важны для нормальной работы нервной системы, а он также отвечает за процесс кроветворения.
Витамина D и кальция. Они поддерживают крепость костей и зубов, помогают держать в тонусе иммунную систему и многое другое.
Жирных кислот Омега-3. Они жизненно необходимы для здоровья сердца и сосудов.
Читайте также:
Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция
Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении
Врачи не рекомендуют поститься людям с серьёзными заболеваниями, после перенесённых операций и инфекционных болезней. Не стоит отказывать в белковой пище беременным и кормящим женщинам, детям, ослабленным и пожилым людям. Людям из данных категорий перед началом поста следует посоветоваться с медицинским специалистом по поводу допустимого рациона питания.
«Резкое изменение рациона питания часто вызывает чувство голода, которое в свою очередь может способствовать перееданию, поэтому следите за режимом и не пропускайте приемы пищи. Есть в пост надо не менее 5 раз в день», — рассказала Чиркова.Врач отметила, что крайне важно не лишать себя животного белка во время поста.
«Чтобы сделать рацион более сбалансированным и не лишать организм белка, следует употреблять в пищу растительные продукты с его высоким содержанием: орехи, бобовые, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, хлеб грубого помола, гречку, не сублимированные каши», — сообщила Чиркова.
Руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметила, что пост должен быть вкусным, тогда организм будет полноценно насыщаться и не будет голодать. Не стоит забывать про использование приправы, пряностей, чтобы сделать пищу более насыщенной на вкус.
«Пост не должен быть «постным». Нехватка вкусов симулирует голод. Добавляйте в еду специи и пряности, но аккуратно, чтобы не раздражать слизистую. Соления и маринады, кстати, надо свести до минимума. Они не насыщают, но приводят к нарушению водно-солевого баланса», — поделилась врач.Обязательно нужно употреблять в пищу рыбу, овощи и фрукты в сыром, варёном и печёном виде. Это то, чем также можно разнообразить меню.
Во время поста ограничивается поступление животного белка. В связи с этим организм может не в полном объёме получать некоторые витамины и микроэлементы, что может негативно сказаться на здоровье человека. Особенно это касается пожилых людей, у которых и так ухудшена по сравнению с молодым организмом усвояемость питательных веществ.
«В этот период важно компенсировать нехватку витаминов, особенно пожилым людям», — считает Чиркова.
Чего может не хватать при отсутствии в рационе животной пищи и к чему это может привести:
Железа. Его нехватка ведёт к железодефицитной анемии.
Витамина B12. Этот витамин. Как все его сородичи из группы В важны для нормальной работы нервной системы, а он также отвечает за процесс кроветворения.
Витамина D и кальция. Они поддерживают крепость костей и зубов, помогают держать в тонусе иммунную систему и многое другое.
Жирных кислот Омега-3. Они жизненно необходимы для здоровья сердца и сосудов.
«Если ваши принципы требуют от вас строго поститься, посоветуйтесь с врачом и подберите витаминно-минеральный комплекс, который поможет вам пройти духовное испытание без вреда для здоровья. Кроме того, не исключайте полностью животный белок из рациона, он очень нужен организму», — подытожила свое интервью заведующая Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.
Читайте также:
Подмосковные доноры сдали за выходные более 1,3 тонны литров крови
В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция
Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении
Мария Федоровцева