Врачи из Чувашии восстановили лицо 22-летнему парню, пострадавшему в ДТП с лосем

17 февраля 2026, 20:39

Фото: Минздрав России

Врачи Центральной районной больницы Алатырского района Чувашии провели операцию 22-летнему пострадавшему в ДТП с лосем. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России.





Молодой человек поступил в медицинское учреждение с обширной ушиблено-рваной раной лица. Компьютерная томография исключила внутренние травмы головы. Врачи приняли решение провести частичную реконструкцию лица с использованием специальных методик.



Заведующий хирургическим отделением районной больницы Давид Фасхутдинов рассказал, что при восстановлении пришлось применить особые методики.

«В частности, использовались косметические швы, позволяющие минимизировать следы вмешательства и добиться хорошего внешнего результата», — подчеркнул он.