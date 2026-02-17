Врачи из Чувашии восстановили лицо 22-летнему парню, пострадавшему в ДТП с лосем
Врачи Центральной районной больницы Алатырского района Чувашии провели операцию 22-летнему пострадавшему в ДТП с лосем. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России.
Молодой человек поступил в медицинское учреждение с обширной ушиблено-рваной раной лица. Компьютерная томография исключила внутренние травмы головы. Врачи приняли решение провести частичную реконструкцию лица с использованием специальных методик.
Заведующий хирургическим отделением районной больницы Давид Фасхутдинов рассказал, что при восстановлении пришлось применить особые методики.
«В частности, использовались косметические швы, позволяющие минимизировать следы вмешательства и добиться хорошего внешнего результата», — подчеркнул он.Сейчас пациент чувствует себя хорошо, отёк на лице практически спал. Медики планируют выписать его домой в ближайшие дни.