Врачи Татарстана достали из легкого мужчины двухсантиметровую куриную кость

17 сентября 2026, 18:50

Врачи Нижнекамска за минуту достали куриную кость из пациента

Фото: istockphoto/sudok1

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице медики обнаружили и удалили куриную кость из легкого пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.





В пульмонологическое отделение доставили мужчину, который на протяжении двух месяцев жаловался на кашель, одышку и повышение температуры, пишет «Татар-информ». Пациенту провели рентгенографию органов грудной клетки, однако патологических изменений не выявили.



В ходе бронхоскопии специалисты обнаружили, что в правом легком застряла куриная кость размером около двух сантиметров. Процедура извлечения заняла буквально минуту.





«Сейчас пациент остается в пульмонологическом отделении, дренажная функция легкого восстанавливается, повышенной температуры больше не наблюдается. Состояние хорошее, готовится к выписке», — цитирует министра СМИ.