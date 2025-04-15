Врачи удалили 15-килограммовую опухоль из брюшной полости россиянки

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Врачи спасли 45-летнюю россиянку, удалив из брюшной полости 15-килограммовую опухоль. Об этом сообщает пресс-служба Горздрава Набережных Челнов. Операция длилась более четырех часов.
Как передает «Татар-информ», новообразование росло в животе женщины в течение года, за помощью она не обращалась. В больницу пациентка попала уже в тяжелом состоянии.
Отмечается, что опухоль начала расти из кисты в правом яичнике, а со временем вызвала серьезный отек всей брюшной полости. Перед операцией женщина чувствовала себя настолько плохо, что не могла ходить.
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Отмечается, что опухоль начала расти из кисты в правом яичнике, а со временем вызвала серьезный отек всей брюшной полости. Перед операцией женщина чувствовала себя настолько плохо, что не могла ходить.
«Опухоль разрослась до гигантских масштабов: она заняла всю брюшную полость, оттесняя печень, желудок и петли кишечника. Осложнялось все тем, что сосуды, которые питали опухоль достигали пяти сантиметров, при норме в три-четыре миллиметра. Проводить УЗИ было не показательно, нам бы пришлось идти вслепую», — поделился онколог горбольницы №2 Тимур Ямаев.Читайте также:
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Данил Пономарев