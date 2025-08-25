Рособрнадзор отправил предостережения 16 вузам РФ
Рособрнадзор направил предостережения 16 вузам, в том числе исследовательскому университету «Высшая школа экономики» и Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСИС», с требованием принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках надзора в сфере образования.
В перечне также указаны «Университет Российского инновационного образования», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, Омский государственный университет путей сообщения, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Волжский государственный университет водного транспорта, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б.П. Бугаева, Московский технический университет связи и информатики, Донской государственный аграрный университет, Северо-Осетинская государственная медицинская академия Минздрава России, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Международный институт инновационного развития.
Ведомство не уточняет причины таких предостережений.
