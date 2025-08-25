Рособрнадзор отправил предостережения 16 вузам РФ

25 августа 2025, 17:51

Рособрнадзор отправил предостережения 16 вузам России, включая НИУ ВШЭ и МИСИС

Фото: istockphoto/Chinnapong

Рособрнадзор направил предостережения 16 вузам, в том числе исследовательскому университету «Высшая школа экономики» и Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСИС», с требованием принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках надзора в сфере образования.