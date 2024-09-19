Ученые нашли самое первое место, откуда стал распространяться COVID-19

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Ученые из США и Европы смогли доказать, что самым первым очагом распространения вируса COVID-19 стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщает американский научный журнал Cell. По их данным, специалистам удалось найти общего предка у вирусов с рынка и самого коронавируса.
«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии <…> Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — говорится в научной статье.По информации ученых, на данном рынке, помимо морепродуктов, продавали также млекопитающих — цивет, бамбуковых крыс и енотовидных собак, многие из которых, как оказалось, тоже были заражены.
Также обращается внимание на то, что большая часть прилавков, где незаконно торговали этими животными, расположена на западе рынка, откуда и начал распространяться вирус.
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