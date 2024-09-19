Ученые нашли самое первое место, откуда стал распространяться COVID-19

Ученые из США и Европы смогли доказать, что самым первым очагом распространения вируса COVID-19 стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщает американский научный журнал Cell. По их данным, специалистам удалось найти общего предка у вирусов с рынка и самого коронавируса.