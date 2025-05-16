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«Второй подбородок и морщины»: врач предупредила о вреде смартфонов для внешности

Врач Андриянова: из-за смартфонов может появиться второй подбородок
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Чрезмерное использование смартфонов может привести к появлению второго подбородка и морщинам. Об этом врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
«Обратите внимание, в какой позе вы просматриваете соцсети, переписываетесь с подругой и смотрите сериал перед сном — опустив голову вниз. В результате этого образуется складка в области шеи, второй подбородок и усиливается птоз лица», — предупредила Андриянова в беседе с «Газетой.Ru».

Также при чрезмерном использовании смартфона образуются морщины на коже век из-за постоянного напряжения глаз. В результате глаза сильнее устают и образовываются темные круги. А все это, по словам врача, придает возраст и старит лицо.

Косметолог призвала сократить время использования смартфонов и чаще быть на свежем воздухе или заниматься спортом.

В то же время косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала в разговоре с «Вечерней Москвой», как правильно пользоваться скрабами для лица и назвала более безопасные альтернативы.

По словам специалиста, важно выбирать мягкие скрабы, а предпочтение стоит отдавать скрабам с гладкими гранулами. При жирной коже скраб надо использовать один–два раза в неделю, при комбинированной и нормальной — один раз в семь–десять дней, а при сухой и чувствительной лучше вовсе отказаться от использования скрабов или не чаще одного раза в две недели.

«Наносите скраб на влажную кожу, избегая области вокруг глаз. Движения должны быть легкими, без надавливания. Не трите воспаленные участки. После скраба обязательно нанесите успокаивающий крем или сыворотку», — посоветовала Рябинова.

Косметолог также отметила, что скрабы устарели и сейчас рекомендуется пользоваться бесконтактными методами очищения, например, энзимной пудрой.

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Стоматолог рассказала, чем опасно наращивание зубов гель-лаком
16 мая 2025, 15:15

Фото: iStock/Bojan89

Модный тренд на наращивание зубов гель-лаком может привести к их потере и аллергии. Об этом предупредила стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.
В последнее время мастера по маникюру начали восстанавливать поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей.

«Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами», — пояснила Балакирева в беседе с «Москвой 24».

По её словам, если пломба завышена, то нагрузка на зубы будет распределяться неравномерно. В этом случае может появиться повторный скол, который, вероятно, уйдет еще глубже в ткань под десну, и придётся удалять зуб.

Кроме того, гель-лак при попадании на слизистую может вызвать сильную аллергию, предупредила специалист.

В свою очередь детский стоматолог «СМ-Стоматология» Диляра Ахтямова отметила в интервью «Газете.Ru», что для сохранения здоровья зубов необходимо заботиться о них с самого детства.

По её словам, в течение дня ребенку необходимо давать яблоки, груши, огурцы, морковь и т.п., так как они помогают дополнительно очищать зубы от налета.

«Для здоровья зубов необходим кальций и витамин D. Поэтому в рацион ребенка следует включить фундук, фасоль, брокколи, семена кунжута, семена подсолнуха, семена чиа — эти продукты богаты кальцием. Если говорить о витамине D, то лучшие источники — это животные продукты, например, жирная рыба, печень, сыр и яичные желтки», — пояснила Ахтямова.

Она также обратила внимание на важность витамина K2 для здоровья детских зубов. Его содержат сливочное масло из коровьего молока, масло эму, жирная морская рыба, квашеная капуста, а также сыры Гауда и бри.

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Врач перечислил продукты, которые помогают в профилактике гипертонии
Врач Карпенко: для профилактики гипертонии стоит добавить в рацион три продукта
16 мая 2025, 13:12

Фото: iStock/tbralnina

Жирная морская рыба, бобовые и черный шоколад могут помочь улучшить состояние сосудистой стенки и снизить риски возникновения гипертонии. Об этом рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.
«Жирная морская рыба (скумбрия, сельдь, лосось) — источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения способствуют формированию «хорошего» холестерина, укрепляют сосудистую стенку, защищают ее от повреждений, снижают воспаление. Эластичные сосуды лучше переносят колебания давления и реже становятся причиной гипертонических кризов», — рассказал Карпенко в интервью «Газете.Ru».

Он уточнил, что рыбу стоит употреблять не реже двух-трёх раз в неделю.

Кроме того, специалист посоветовал включить в свой рацион бобовые культуры и чёрный горький шоколад с высоким содержанием какао.

В свою очередь врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT рассказала о негативных последствиях переедания черешни.

«Когда вы переели много фруктов, а до этого долго ничего не ели, то у вас не готова ферментная система. В итоге будет вздутие и брожение, просто потому что съели много сладкого», — пояснила Ярцева.

По её словам, ягоды стоит употреблять небольшими порциями и обязательно мыть.

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Россиянам объяснили, почему немеют руки по ночам
Врач Барышев: онемение рук может указывать на зажатый корешок в шее
15 мая 2025, 19:12

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-невролог «СМ-Клиника» Артем Барышев рассказал, о каких нарушениях в организме может говорить онемение одной или обеих рук.
По его словам, шейно-грудной переход является самой подвижной частью позвоночника и берет на себя основные механические нагрузки.

«Так, если болит и немеет с одной стороны — скорее всего, перегружено плечо и лопатка. Возможно, зажат нервный корешок в шее. Немеют обе руки — скорее всего, неправильно работает поясница и верх «натягивается» вниз для уменьшения нагрузки», — рассказал Барышев в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что если дискомфорт возникает во время работы за компьютером, то, возможно, упало зрение, а шея стабилизирует мышцы глаз.
При появлении подобных симптомов Барышев порекомендовал обратиться к врачу для назначения грамотного лечения.

Тем временем доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила россиян об опасности отеков, частой причиной которых являются заболевания сердца, пишут «Известия».

«Основным заболеванием, которое приводит к хронической сердечной недостаточности, является ишемическая болезнь сердца. К этому заболеванию могут относиться многие состояния, например, инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, нарушения ритма сердца и многие другие», — пояснила Волгина.

По ее словам, при хронической сердечной недостаточности отеки появляются на конечностях, и к вечеру они усиливаются.

При этом почечные отеки возникают на лице и шее в утреннее время, но могут распространяться на все тело. Кроме того, отеки могут появляться при онкологических, эндокринных, аллергических и других заболеваниях.

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Кардиолог перечислила неочевидные причины появления гипертонии
Кардиолог Глезер: гипертония передается генетически
15 мая 2025, 16:28

Фото: iStock/eternalcreative

По данным ВОЗ в мире 1,28 млрд. человек страдают гипертонией, и больше половины из них не проходят лечение. В России больных гипертонией более 16 млн. человек.
Главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1» заявила, что гипертония — один из главных факторов риска развития осложнений сердечно-сосудистой системы.

«В среднем 40−42% взрослого населения имеют повышенные цифры артериального давления. Принято говорить, что с возрастом цифры становятся нормой, но это неправильно. Это плохо, это вредно, это свидетельствует о том, что сосуды стареют», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что люди должны придерживаться нормальных цифр давления — со 140 мм ртутного столба считается гипертонией.
«Гипертония связана со многими причинами: играет роль и генетика, и образ жизни, и физическая нагрузка с перееданием. Если у родителя есть гипертония, то вероятность того, что его ребенок будет иметь повышенное давление повышается. Поэтому в семье очень рано должна начинаться профилактика», — объяснила она.

Также врач посоветовала вести дневник, потому что от погоды может зависеть уровень давления.

«Человек может не ощущать гипертонию, но его нужно измерять и цифры записывать», — рекомендовала специалист.

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Диетолог раскрыла, какие продукты бодрят с утра лучше кофе
Диетолог Писарева: Цельнозерновые каши и апельсиновый сок хорошо бодрят утром
15 мая 2025, 13:50

Фото: iStock/Claudia Luna

Цельнозерновые каши и апельсиновый сок помогают проснуться утром лучше, чем кофе. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Она пояснила, что утро важно начинать со стакана простой воды, поскольку организм немного обезвожен. Вода запустит работу желудка и запустит процессы метаболизма.

«Проснуться помогут любые цельнозерновые каши, так как в них много витаминов группы В, которые улучшают работу мозга. К тому же крупы — это сложные углеводы, которые заряжают энергией на целый день в отличие от кофе, эффект бодрости от которого достаточно кратковременный», — отметила Писарева в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, взбодриться утром хорошо с помощью апельсинов или грейпфрутов. Из них можно сделать сок, которой лучше разбавить водой.

Специалист также добавила, что хороший заряд энергии по утрам дают продукты с высоким содержанием белка, например, куриные яйца и натуральный йогурт без добавок и сахара, а также орехи.

В свою очередь врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Вечерней Москве» о пользе красного мяса. По его словам, свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет.

«В мясе есть железо, которое лучше всего усваивается и пополняет наш запас. Для женщин, у которых сохранена менструальная функция, этот продукт является важным подспорьем», — пояснил эксперт.

Однако он предупредил, что людям старше 40 лет не советуют есть мясо чаще двух-трех раз в неделю. Кроме того, по словам Гинзбурга, красное мясо противопоказано при заболеваниях почек и подагре.

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