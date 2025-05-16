«Второй подбородок и морщины»: врач предупредила о вреде смартфонов для внешности

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Чрезмерное использование смартфонов может привести к появлению второго подбородка и морщинам. Об этом врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.
«Обратите внимание, в какой позе вы просматриваете соцсети, переписываетесь с подругой и смотрите сериал перед сном — опустив голову вниз. В результате этого образуется складка в области шеи, второй подбородок и усиливается птоз лица», — предупредила Андриянова в беседе с «Газетой.Ru».
Также при чрезмерном использовании смартфона образуются морщины на коже век из-за постоянного напряжения глаз. В результате глаза сильнее устают и образовываются темные круги. А все это, по словам врача, придает возраст и старит лицо.
Косметолог призвала сократить время использования смартфонов и чаще быть на свежем воздухе или заниматься спортом.
В то же время косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала в разговоре с «Вечерней Москвой», как правильно пользоваться скрабами для лица и назвала более безопасные альтернативы.
По словам специалиста, важно выбирать мягкие скрабы, а предпочтение стоит отдавать скрабам с гладкими гранулами. При жирной коже скраб надо использовать один–два раза в неделю, при комбинированной и нормальной — один раз в семь–десять дней, а при сухой и чувствительной лучше вовсе отказаться от использования скрабов или не чаще одного раза в две недели.
«Наносите скраб на влажную кожу, избегая области вокруг глаз. Движения должны быть легкими, без надавливания. Не трите воспаленные участки. После скраба обязательно нанесите успокаивающий крем или сыворотку», — посоветовала Рябинова.
Косметолог также отметила, что скрабы устарели и сейчас рекомендуется пользоваться бесконтактными методами очищения, например, энзимной пудрой.
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Элина Позднякова