За год в Московской области выполнили свыше 5,5 тысяч процедур ЭКО

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более пяти с половиной тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) реализуется в Подмосковье благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Стоит отметить,что для получения данной процедуры женщине необходимо оформить квоту. Кроме этого, вся подробная информация о документах и правилах постановления на квоту можно найти на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».
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«При наличии медицинских показаний жительницам Московской области доступна процедура ЭКО. Важно, что она проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было осуществлено более 5,5 тыс. процедур», - поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева