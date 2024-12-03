Эргашев: в Санкт-Петербурге снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Фото: iStock/Motortion
В Санкт-Петербурге последние 10 месяцев заметно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. По его информации, в основном такой успех связан с профилактическими мерами, развитием диагностики и доступностью лечения
«За последние 10 месяцев в Петербурге наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Важным фактором успеха является рост охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ. Почти полтора миллиона человек прошли тестирование за 10 месяцев текущего года, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023-го», — приводит «Петербургский дневник» слова вице-губернатора.Тем временем новости о препарате против ВИЧ прокомментировала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В беседе с RT она разъяснила, что благодаря ленакапавиру число людей, страдающих этой инфекцией, существенно уменьшится.
«Он не предотвращает попадания вируса иммунодефицита человека в организм, но блокирует его большую часть, и заражения не происходит. Существующие препараты для профилактики и лечения ВИЧ требуют строгого ежедневного приёма. Многие пациенты не соблюдают это правило, поэтому эффективность лечения существенно снижается», — рассказала специалист.Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщал, что примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.
Читайте также:
Эпидемиолог назвал число живущих с ВИЧ-инфекцией россиян
Врач-инфекционист из Дубны Стрибук объяснил важность ранней диагностики ВИЧ
Стало известно, что определяет успех борьбы против ВИЧ
Данил Пономарев