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Эргашев: в Санкт-Петербурге снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге последние 10 месяцев заметно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. По его информации, в основном такой успех связан с профилактическими мерами, развитием диагностики и доступностью лечения
«За последние 10 месяцев в Петербурге наблюдается снижение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Важным фактором успеха является рост охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ. Почти полтора миллиона человек прошли тестирование за 10 месяцев текущего года, что значительно больше, чем за аналогичный период 2023-го», — приводит «Петербургский дневник» слова вице-губернатора.
Тем временем новости о препарате против ВИЧ прокомментировала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. В беседе с RT она разъяснила, что благодаря ленакапавиру число людей, страдающих этой инфекцией, существенно уменьшится.


«Он не предотвращает попадания вируса иммунодефицита человека в организм, но блокирует его большую часть, и заражения не происходит. Существующие препараты для профилактики и лечения ВИЧ требуют строгого ежедневного приёма. Многие пациенты не соблюдают это правило, поэтому эффективность лечения существенно снижается», — рассказала специалист.
Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщал, что примерно 1,2 миллиона россиян ВИЧ-инфицированы, каждый год выявляют приблизительно 60 тысяч новых пациентов. Он уточнил, что в последние три года количество новых инфицированных снижается.

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Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают сыграть в настольные игры
03 декабря 2024, 16:28

Фото: istockphoto.com/RoterPanther

Шашечный турнир и настольные игры организуют для посетителей парка культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служа администрации муниципалитета.
«В субботу приглашаем всех любителей шашек в кафе «У бобров». Турнир начнётся в полдень. А в 12:30 там же стартует весёлая игротека: любой желающий сможет погрузиться в захватывающий мир настольных игр. Гостей ждут игры для большой и дружной компании: «Крокодил», «Домино», «Лото» и другие. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.
Подробную информацию о мероприятиях в парке «Серебряный» можно узнать из его Telegram-канала, а также официальной страницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что на лыжной трассе в Волоколамске по просьбам жителей восстановили освещение.

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#парк
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#развлечения
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В подмосковном Минсельхозпроде рассказали, какие мандарины нельзя покупать
03 декабря 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Употребление богатых витамином C мандаринов активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с вирусами и инфекциями. А аскорбиновая кислота стимулирует синтез коллагена, отвечающего за здоровье костей, волос и ногтей, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Там также дали советы, как выбрать в магазине или на рынке качественные мандарины.
«Они должны быть оранжево-красными или оранжевыми, без чёрных или светлых пятен. Если мандарин легко проминается пальцем, это говорит о том, что плод испорчен. В таком случае от покупки следует отказаться. Листочки на мандаринах не являются показателем качества. Выбирать нужно по сорту и вкусу, который нравится больше других», – сказали в министерстве.
Как отметили в Минсельхозпроде, на прилавках подмосковных магазинов, ярмарок и рынков представлен широкий выбор главного зимнего лакомства. Там добавили, что в ноябре жители Подмосковья в среднем покупали 773 кг фруктов в день. За месяц в магазинах региона реализовали 23 тонны яблок, апельсинов, мандаринов, киви и других плодов.

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#московская область
#торговля
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«Ноги разбегаются»: Психолог Савская объяснила, почему молодые парни выбирают женщин постарше
Психолог Савская: молодым парням со взрослыми женщинами удобнее и спокойнее
03 декабря 2024, 15:50

Фото: iStock/AnnaStills

В России набирает популярность тренд на отношения с милфами. Число пар, где женщины старше мужчин, растёт. Основными причинами считаются сексуальная совместимость, эмоциональная зрелость и отсутствие драм.
Психолог, сексолог, блогер Ольга Савская в беседе с «Радио 1» заявила, что мир меняется, и если раньше молодые девочки выбирали себе взрослого мужчину с деньгами, то сейчас наоборот.

«Раньше мужчины содержали молодых девочек, выполняя роль папочки. Сейчас получилось такое, что и мужчинам стало можно быть на содержании», — заявила она.

По ее словам, многие молодые парни рассказывают, что со взрослыми женщинами удобнее и спокойнее.

«Парни говорят, что невозможно общаться с одногодками, потому что им надо либо побухать, либо потусоваться, либо на остров лететь, либо, чтобы все покупали. Они мнят себя такими королевами, что ноги разбегаются. Занимают позицию "ты должен". Это как раз позиция дочери. И мальчики не готовы это делать, потому что они сами еще не зрелые», — объяснила эксперт.

Она добавила, что женщины, которым за 30, более ухоженные, они вкладывают много финансов в свое здоровье, фигуру, внешность, что не может не привлекать.

«Она спокойная, она знает, чего хочет, она не устраивает сильные истерики. У нее эмоциональная зрелость, опыт в отношениях. Она понимает свои эмоции и уже научилась справляться без лишней драмы. И молодые парни, когда попадают в мир такой женщины, чувствуют стабильность, зрелость, безопасность», — сообщила психолог.

Ольга Савская также подчеркнула, что взрослые женщины лучше знают свое тело и четко понимают, чего оно хочет.

«Её не нужно завоевывать дешевыми трюками, играми, цветочками и подарками. Если хочет секса, то пошли. У них открытость в сексе и больше конкретики, чем у девочек, которые убегают, манипулируют. Зато им самим нужны эти качели и эмоции, которые и дают молодые мальчики. А мальчик будет чувствовать себя более желанным, нужным, без дополнительных проверок, манипуляций. У милф меньше детского сада и сказочных принцев», — заключила специалист.

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#любовь
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В Подмосковье за сезон совершили 19,5 млн поездок на арендованных самокатах
03 декабря 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Жители Московской области в течение пятого сезона кикшеринга совершили более 19,5 млн поездок на арендованных электросамокатах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Прошедший сезон был одним из самых продолжительных – он начался в конце марта и завершился в конце ноября.
«Электросамокаты в Подмосковье становятся всё популярнее. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, железнодорожной станции, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами. По сравнению с первым годом запуска сервиса количество поездок увеличилось более чем в 100 раз. В 2020 году электросамокатами воспользовались 175 тыс. раз, а в этом году – уже 19,6 млн», – рассказал зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
По данным министерства, самым популярным месяцем среди пользователей оказался сентябрь, на который пришлось 3,7 млн поездок.

В среднем продолжительность аренды составляла 10 минут, средняя дистанция – 3 км. Максимально пройденное за одну аренду расстояние составило 75 км. Самые активные пользователи кикшеринга в сезоне отмечены в восьми городских округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.

Сервис кикшеринга в 2024 году работал в 41 округе в Московской области. Для аренды было доступно более 28 тыс. электросамокатов.

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В Якутии нашли фрагмент ракеты длиной 23 метра
03 декабря 2024, 15:35

Фото: Telegram-канал Службы спасения Якутии

В Вилюйском районе Якутии обнаружен фрагмент ракеты длиной 23 метра и весом 3,5 тонны, сообщает служба спасения Якутии в телеграмм-канале.
Металлическую конструкцию нашли в поле местные жители, после чего экстренные службы прибыли на место и взяли необходимые пробы для оценки возможной угрозы.

Сотрудники спасательной службы идентифицировали находку как центральный блок топливного бака ракеты-носителя «Союз-2-1а».

Напомним, что в ноябре с космодрома Восточный было произведено два запуска ракет с такой силовой установкой. В конце месяца жители четырех районов Якутии были предупреждены о возможном падении фрагментов ракеты.

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#ракеты
#якутия
#спасатели
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Названы города с наибольшими тратами на празднование Нового года
Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов РФ с наибольшими тратами на Новый год
03 декабря 2024, 15:32

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Казань и Нижний Новгород заняли топ-5 в рейтинге городов, где больше всего потратят денег на украшение общественных пространств к Новому году. К соответствующим выводам пришло исследование «Тендерплан», где были проанализированы госзакупки к зимнему празднику в 16 крупнейших городах России.
Как отмечает «Газета.Ru», изучившая результаты исследования, Санкт-Петербург опередил Москву по затратам более чем в два раза. На украшения, атрибутику, оформление, подарки и прочие элементы Нового года в городе потратят 1,2 млрд рублей.

Тем временем улицы столицы украсили 4,5 тысячами новогодних конструкций, сообщает «Вечерняя Москва». Современное праздничное освещение потребляет в десятки раз меньше электричества и рассчитано на работу в любую погоду.
«Особую атмосферу создают главные символы праздника — около одной тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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В подмосковном Минчистоты рассказали, как защитить лапы собак от реагентов
03 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock / MarcBruxelle

Зимняя пора может быть полна опасностей для собак. Химические вещества, которыми обрабатывают дороги, иногда становятся угрозой для нежных лап питомцев. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились советами, как сделать прогулки безопасными и комфортными для домашних любимцев.
«Лучшее средство, способное уберечь нежную кожу лапок, – обувь для собак. Она полностью исключит контакт животного с поверхностью асфальта. Необходима и регулярная гигиена. После каждой прогулки мойте лапы тёплой водой с мягким мылом, чтобы смыть остатки реагентов. Также нужно осматривать подушечки лап на наличие повреждений, чтобы вовремя заметить проблемы. Используйте защитные кремы на основе силикона или пчелиного воска, которые создают барьер между кожей и агрессивными веществами», – порекомендовали в министерстве.
По данным ведомства, эффективное действие технической соли начинается при температуре ниже 0°C. Её наносят двумя методами: механизированным и ручным.
«Наша задача зимой – не допустить образования наледи и обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году регион закупил более 70 тыс. тонн технической соли. Она не оставляет грязных следов, легко растворяется со снегом и эффективна в использовании. За качеством обработки территорий следят инспекторы ведомства», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты подчеркнули, что соль не применяется в определённых местах – например, в парках и на пешеходных мостах.

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#московская область
#владислав мурашов
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Харьковский суд признал банкротом первый государственный велосипедный завод СССР
03 декабря 2024, 15:19

Фото: iStock/ Ashi Sae Yang

«Харьковский велосипедный завод» (ХВЗ) — первый государственный велосипедный завод СССР — признан банкротом. Хозяйственный суд Харьковской области начал процедуру ликвидации предприятия, сообщило профильное издание «Укррудпром».
Основанием для банкротства «стало заявление физического лица — предпринимателя, которому предприятие задолжало почти 800 тысяч гривен (около 20 тысяч долларов)». Общая сумма долга завода перед всеми кредиторами — 41,8 млн гривен (более одного миллиона долларов), говорилось в материалах дела.

Харьковский велосипедный завод создали в 1923 году на базе эвакуированной из Риги во время Первой мировой войны и национализированной велосипедной фабрики Лейтнера. Раньше он был одним из главных центров советского велосипедного машиностроения. В 1926 году завод стал производить модель «Украина» — самую массовую марку велосипеда, который выпускался в СССР, данные модели ещё поставляли во многие зарубежные страны.

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#банкротство
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В Подмосковье с начала года устранили более 175 дефектов детских горок
03 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 175 дефектов, обнаруженных на детских горках, устранили в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего с начала 2024 года устранено более 175 дефектов на детских горках. Самый большой объём работ проделали в Одинцовском округе — там починили 39 горок, на втором месте по этому показателю Волоколамский округ, где привели в порядок 22 горки, а на третьем — Лобня, там ликвидировали 19 дефектов горок», — говорится в сообщении.
Отмается, что инспекторы от министерства регулярно проверяют состояние детских горок. Если горка сделана из металла, основное внимание уделяется её целостности в местах стыков, а пластиковые горки проверяют на наличие пробоин.

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