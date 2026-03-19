Заболевшая раком девушка рассказала о появившемся за два года до диагноза симптоме
People: В США студентка списала высыпания на стресс, но оказалась больна раком
В США студентка списала постоянные высыпания на коже и усталость на последствия стресса, но оказалась больна раком. Историю 22-летней Анны Садовски опубликовало издание People.
Садовски поделилась, что первые тревожные признаки она заметила за два года до того, как ей поставили диагноз. В тот период у нее возникли проблемы с кожей на спине и голенях, а также припухлость губ.
«Сыпь очень зудела, и приходилось мазаться кремами, иначе я расчесывала кожу до крови. Это было просто отвратительно. Но у меня была такая безумная нагрузка — я была так занята учебой, работала неполный рабочий день, готовилась к выпуску, состояла в совете директоров трех клубов, посещала занятия и занималась репетиторством, что списала все на стресс», — рассказала девушка.
В августе 2025 года у Садовски начался сильный кашель, её бил озноб и она сильно потела по ночам. Мать привела девушку в больницу, где ей провели сканирование грудной клетки и обнаружили опухоль размером около десяти сантиметров рядом с сердцем.
В ноябре 2025 года стало известно, что у Анны лимфома Ходжкина второй стадии — это форма рака крови. С тех пор Садовски проходит курс химиотерапии для лечения этого заболевания.