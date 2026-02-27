Женщин предупредили об убивающих сердце привычках
Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова предупредила о повседневных привычках, которые медленно убивают сердце и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт считает, что одной из самых вредных для сердца привычек является строгое соблюдение диет. Ограничение углеводов приводит к снижению уровня гликогена в организме, что может негативно сказаться на работе сердечной мышцы, которая нуждается в глюкозе для питания. При нехватке глюкозы начинается распад белков, включая белки сердечной мышцы, что может привести к дистрофии миокарда и аритмии, отметила Хачирова.
Второй распространенной проблемой врач назвала так называемый «синдром отложенной жизни», когда женщины жертвуют сном ради работы, домашних обязанностей или развлечений. По словам доцента, хронический недосып повышает уровень стресса и увеличивает риск инфаркта на 30%.
Кроме того, специалист предупредила о негативных последствиях частого употребления обезболивающих препаратов, которые могут повышать артериальное давление и негативно влиять на почки. Ношение каблуков также может нарушить биомеханику и создать дополнительную нагрузку на сердце. Хачирова напомнила и о вреде курения, чрезмерного употребления кофе и энергетических напитков для сердечно-сосудистой системы.
