Женщин предупредили об убивающих сердце привычках

27 февраля 2026, 19:15

Врач Хачирова: Диеты и недосып повышают риск болезней сердца у женщин

Фото: iStock/Farknot_Architect

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова предупредила о повседневных привычках, которые медленно убивают сердце и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Об этом сообщает «Газета.Ru».