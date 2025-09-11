Женщин старше 35 лет посоветовали проверять щитовидную железу
Om1 Новосибирск: Женщинам до 40 лет следует проверять щитовидную железу
Женщинам в возрасте от 35 лет необходимо позаботиться о здоровье, чтобы наслаждаться яркой и полноценной жизнью. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на врача-терапевта новосибирской поликлиники.
По его словам, всем россиянам, независимо от возраста и пола, стоит проходить ежегодную диспансеризацию, чтобы выявить возможные отклонения от нормы и отправиться уже к профильному специалисту.
«Женщинам до 40 лет в первую очередь следует сдавать анализы: ОАК, БХ, гормоны щитовидной железы, затем обращаться к гинекологу и не забывать про УЗИ груди. Если уже выявят отклонения — идти к эндокринологу, тот уже проверит на наличие патологии», — отметил врач.
Он уточнил, что с возрастом у представительниц прекрасного пола начинает угасать функция яичников, нарушается работа щитовидной железы. После 35 лет организм начинает готовиться к менопаузе, а значит, могут начаться частые смены настроения и нарушаться менструальный цикл.
Врач подчеркнул, что современная медицина способна эффективно поддерживать здоровье и качество жизни в любом возрасте.