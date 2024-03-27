Женщина сбросила 53 кг за два года благодаря простым продуктам

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44-летняя Рейчел Даун смогла похудеть на 53 килограмма за два года после беременности благодаря бульону и кефиру. Ее слова передаёт Daily Star.
В 2016 году после вторых родов Даун весила 96 кг. При этом полной она была и до беременностей. По её словам, она очень переживала из-за лишнего веса и всё время пыталась похудеть. Однако результата это не принесло.
В какой-то момент женщина поняла, что суп на мясном бульоне и кефир помогают быстро сбросить вес. Тогда она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами. Туда она добавляла семена киноа, авокадо, орехи или кокос. При этом вместе с кефиром она ела сухофрукты. Соблюдая подобную диету Даун смогла за 2,5 месяца похудеть на 16 кг. В итоге за два года она похудела на 53 кг.
Также она организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и стала владелицей двух компаний по выпуску продуктов для людей и собак.
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В какой-то момент женщина поняла, что суп на мясном бульоне и кефир помогают быстро сбросить вес. Тогда она перешла на диету из бульона из белого мяса или рыбы с овощами. Туда она добавляла семена киноа, авокадо, орехи или кокос. При этом вместе с кефиром она ела сухофрукты. Соблюдая подобную диету Даун смогла за 2,5 месяца похудеть на 16 кг. В итоге за два года она похудела на 53 кг.
«Сейчас я чувствую себя лучше, чем в молодости. Продолжаю есть бульон с натуральными продуктами и кефир. Мои кожа, ногти и волосы выглядят просто потрясающие, и пищеварение отличное», — похвасталась Даун.
Также она организовала производство кефира и супа по собственным рецептам и стала владелицей двух компаний по выпуску продуктов для людей и собак.
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Элина Позднякова