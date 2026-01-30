Россиян предупредили о риске лишиться работы за громкий смех
Громкий смех, который срывает работу и нарушает трудовую дисциплину, может стать причиной увольнения. Об этом сообщила юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».
Эксперт отметила, что возможность возникновения такой ситуации зависит от специфики организации, в которой трудится человек. В отдельных компаниях требуется соблюдение тишины, поскольку сотрудники могут работать с конфиденциальной информацией. Кроме того, громкий смех может негативно сказаться на репутации фирмы, особенно если она проводит встречи с клиентами.
По ее словам, шум является не только нарушением трудовой дисциплины, но и угрозой для эффективности деятельности компании. В первый раз сотруднику может быть сделано замечание. Если он не исправится, то последует выговор. В случае повторения нарушения в третий раз, как объяснила Нечаева, возможно увольнение.
Читайте также: