Россиян предупредили о риске лишиться работы за громкий смех

30 января 2026, 14:41

Юрист Нечаева: Россиян могут уволить за срывающий работу громкий смех

Фото: iStock/fizkes

Громкий смех, который срывает работу и нарушает трудовую дисциплину, может стать причиной увольнения. Об этом сообщила юрист Екатерина Нечаева, передает «Абзац».