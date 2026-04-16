Женщинам раскрыли неочевидный способ выглядеть на десять лет моложе
Забота о здоровье кишечника помогает сохранить молодость. Об этом в личном блоге сообщила врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Екатерина Волкова.
Эксперт утверждает, что здоровье кишечника оказывает значительное влияние не только на пищеварительные процессы, но и на внешний вид, уровень энергии и общее самочувствие человека. Этот орган играет ключевую роль в усвоении витаминов и минералов, поддержании иммунной системы и регуляции обмена веществ. Состояние микрофлоры кишечника также связано с функционированием мозга, влияя на настроение и память.
С возрастом микробиом кишечника претерпевает изменения, особенно у женщин, что обусловлено снижением уровня эстрогенов после 40 лет. Эти изменения могут проявляться в виде вздутия живота, нестабильного стула, набора веса и ухудшения состояния кожи и волос.
Для поддержания здоровья кишечника врач рекомендует увеличить потребление клетчатки, сократить употребление быстрых углеводов и избегать необоснованного приема антибиотиков. Также важно контролировать уровень стресса и регулярно заниматься физической активностью, что способствует поддержанию баланса микрофлоры и улучшению общего состояния организма, заключила Волкова.
Читайте также: