Женщинам раскрыли причины постоянных рецидивов молочницы
Акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Юлия Кирикова объяснила, почему симптомы молочницы могут возвращаться чаще трех-четырех раз в год. Об этом пишет «Лента.ру».
Одной из ключевых причин частых рецидивов молочницы, по словам Кириковой, является чрезмерная гигиена. Частое подмывание, использование агрессивных средств и спринцевания нарушают естественный баланс микрофлоры влагалища, делая слизистую оболочку более подверженной заболеваниям, подчеркнула она.
Врач отметила, что самостоятельное лечение молочницы может стать еще одной причиной рецидивов. Однако она пояснила, что зуд может быть вызван и другими факторами, такими как бактериальный вагиноз, смешанные инфекции или различные дерматологические проблемы.
Кроме того, Кирикова предупредила, что несоблюдение полного курса лечения также способствует возвращению молочницы. Многие женщины прекращают терапию после исчезновения симптомов, но грибок может сохраняться в небольшом количестве и активироваться при первом же снижении иммунитета, заметила она.
Также гинеколог указала, что неправильное питание, включающее алкоголь, избыток продуктов с дрожжами, глютеном и рафинированными продуктами, может способствовать рецидивам молочницы. Еще одной причиной, по ее мнению, может стать отсутствие лечения у партнера женщины после ее заболевания.
