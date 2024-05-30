Женщинам рассказали о пользе осознанного воздержания от секса

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По мнению психотерапевтов Аманды Мейджор и Кэролайн Пламер, отказ от интима не делает женщин одинокими, а позволяет им управлять своей жизнью и расставлять комфортные для них границы в общении с мужчинами. О пользе осознанного женского воздержания эксперты рассказали в разговоре с изданием Refinery29.
Согласно различным исследованиям, поколение Z и миллениалызанимаются сексом меньше, чем предыдущие поколения, и обычно эти данные преподносятся с негативной характеристикой.
36-летняя жительница Лос-Анджелеса Кей Ли не согласилась с таким суждением и намеренно отказалась от секса 5 лет назад. Девушка называет это решение самым важным в жизни.
Пламер добавила, что целибат в нынешнем его понимании женщинами является не периодом переживания утраты, а возвращение себе жизненных ценностей. Она также отметила, что длительный отказ может сделать сексуальный акт более важным для ряда людей. При начале новых отношений после длительного периода без интима, лучше быть честным с партнером, чтобы обсудить ожидания от будущего, подытожила эксперт.
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36-летняя жительница Лос-Анджелеса Кей Ли не согласилась с таким суждением и намеренно отказалась от секса 5 лет назад. Девушка называет это решение самым важным в жизни.
«Я чувствую себя прекрасно без секса. Но я могу поменять свои убеждения, если встречу достойного мужчину», — поделилась онаВ юности американка вышла замуж за друга детства. В браке она считала себя идеальной супругой и полностью посвящала время семье. После развода в 31 год она снова завела роман, но поняла, что отношения тяготят ее, а случайный секс больше не представляет интереса.
«На данном этапе моей жизни мне есть что терять, и я слишком забочусь о своем здоровье и благополучии, чтобы рисковать ими. Слово «воздержание» неточно описывает мои чувства. Воздержание подразумевает сдержанность, а я не сдерживаю себя. У меня вообще нет желания делиться собой с кем-либо таким образом», — призналась девушка.Как отмечает Мейджор, воздержание от сексуальной жизни позволяет не только сохранить свою индивидуальность, но и восстановиться после травмирующих отношений. По мнению психотерапевта, отказ от секса позволяет полностью контролировать свою жизнь и не отчитываться ни перед кем.
Пламер добавила, что целибат в нынешнем его понимании женщинами является не периодом переживания утраты, а возвращение себе жизненных ценностей. Она также отметила, что длительный отказ может сделать сексуальный акт более важным для ряда людей. При начале новых отношений после длительного периода без интима, лучше быть честным с партнером, чтобы обсудить ожидания от будущего, подытожила эксперт.
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Алина Юрчак