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Женщинам рассказали о пользе осознанного воздержания от секса

30 мая 2024, 04:42
Фото: istock / PeopleImages

Фото: istock / PeopleImages

По мнению психотерапевтов Аманды Мейджор и Кэролайн Пламер, отказ от интима не делает женщин одинокими, а позволяет им управлять своей жизнью и расставлять комфортные для них границы в общении с мужчинами. О пользе осознанного женского воздержания эксперты рассказали в разговоре с изданием Refinery29.
Согласно различным исследованиям, поколение Z и миллениалы



занимаются сексом меньше, чем предыдущие поколения, и обычно эти данные преподносятся с негативной характеристикой.



36-летняя жительница Лос-Анджелеса Кей Ли не согласилась с таким суждением и намеренно отказалась от секса 5 лет назад. Девушка называет это решение самым важным в жизни.

«Я чувствую себя прекрасно без секса. Но я могу поменять свои убеждения, если встречу достойного мужчину», — поделилась она
В юности американка вышла замуж за друга детства. В браке она считала себя идеальной супругой и полностью посвящала время семье. После развода в 31 год она снова завела роман, но поняла, что отношения тяготят ее, а случайный секс больше не представляет интереса.

«На данном этапе моей жизни мне есть что терять, и я слишком забочусь о своем здоровье и благополучии, чтобы рисковать ими. Слово «воздержание» неточно описывает мои чувства. Воздержание подразумевает сдержанность, а я не сдерживаю себя. У меня вообще нет желания делиться собой с кем-либо таким образом», — призналась девушка.
Как отмечает Мейджор, воздержание от сексуальной жизни позволяет не только сохранить свою индивидуальность, но и восстановиться после травмирующих отношений. По мнению психотерапевта, отказ от секса позволяет полностью контролировать свою жизнь и не отчитываться ни перед кем.

Пламер добавила, что целибат в нынешнем его понимании женщинами является не периодом переживания утраты, а возвращение себе жизненных ценностей. Она также отметила, что длительный отказ может сделать сексуальный акт более важным для ряда людей. При начале новых отношений после длительного периода без интима, лучше быть честным с партнером, чтобы обсудить ожидания от будущего, подытожила эксперт.

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Орехово-зуевские врачи удалили из мозга пациента 14 тромбов
29 мая 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь пациента, удалив из его головного мозга 14 тромбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступил 50-летний мужчина с инсультом – острым нарушением мозгового кровообращения. У него были нарушены двигательная функция, координация, речь и ориентация в пространстве. Компьютерная томография головного мозга и его сосудов установила острый тромбоз одного из каналов, по которому кровь оттекает от левого полушария мозга.
«Тромбоз поперченного синуса встречается очень редко – всего в 3% случаев. Заболевание трудно диагностировать. Используя ангиограф, мы удалили тромбы – всего их оказалось 14. Это помогло восстановить отток крови в левой половине головного мозга. Через 20 часов у пациента исчезли неврологические симптомы», – рассказал заведующий сосудистым центром, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мужчина выписан из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей полностью восстановлены. Теперь пациенту предстоит реабилитация по месту жительства.

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#московская область
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Врач Шемякина раскрыла, как сладкоежкам минимизировать кариес
Врач Шемякина рекомендовала полоскать рот
29 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/eternalcreative

Стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.
Она отметила, что также можно провести дополнительную чистку зубов после сладкого.

«И самое главное правило — перерыв между приемом пищи должен быть минимум два часа. И стоит понимать, что к приему пищи относится даже просто укус яблока или глоток кофе. Для зубов будет гораздо полезнее, если в это время вы будете пить обычную воду», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

По её словам, для здоровой полости рта важно, чтобы сладости не становились основным перекусом.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявила, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.

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#сладости
#здоровье
#питание
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Россиянам назвали эффективные методы защиты от тополиного пуха
Иммунолог Бобрикова рекомендовала носить маску
29 мая 2024, 12:57

Фото: iStock/Mikhail Shulpin

Заведующая консультативно-диагностическим отделением Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии на базе ГКБ № 52 Елена Бобрикова заявила, что спастись от тополиного пуха аллергикам могут помочь медицинские маски и солнечные очки.
«Вернувшись с улицы, нужно промыть их и нос проточной водой или физраствором. Можно принять душ, чтобы смыть пыльцу, которая оседает на волосах. Также лучше снять одежду, в которой вы были на улице, потому что там тоже остаются частички злаковых трав», — отметила в беседе с «Москвой 24» Бобрикова.

В врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов говорил о том, что негативное влияние на иммунную систему человека оказывает не сама жара, а резкие перепады температур.

«Влияет не привычная температура, а резкие изменения. Было холодно, а потом резко стало жарко. Человек тратит время на адаптацию и силы. И эта адаптация может проявляться в виде повышенной чувствительности к простудным заболеваниям», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.

Ранее невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что сон в жару может снижать иммунитет.

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#иммунитет
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В Подмосковье с начала года оформили 110 тыс. электронных медицинских справок
29 мая 2024, 12:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили онлайн около 110 тыс. медицинских справок, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» можно заказать дистанционно девять видов справок.
Так, можно оформить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для абитуриентов, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение, для детского лагеря, выписку из амбулаторной карты, санаторно-курортную карту для детей, для взрослых, а также справку для предоставления в спортивную секцию.
«Получать справки в электронном формате намного удобнее, это занимает меньше времени. Всего с начала года было оформлено почти 110 тыс. медицинских справок. Самой популярной стала выписка из амбулаторной карты», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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#московская область
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В Бронницах девушке удалили 14 миоматозных узлов, сохранив репродуктивную функцию
29 мая 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Бронницкой больницы удалили пациентке 14 миоматозных узлов, сохранив при этом репродуктивную функцию. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар обратилась 28-летняя девушка с жалобами на ноющие боли в животе, размер которого достигал семимесячной беременности. Врачи выявили у неё множественные миоматозные узлы, но пациентка боялась их удалять. Однако медикам удалось уговорить её на операцию.
«Мы удалили 14 миоматозных узлов. Размер самого большого достигал 8 см. В моей практике это первый такой случай, учитывая. Сложность при удалении миоматозных узлов – в том, что они располагались очень близко к сосудам, и важно не допустить кровотечения. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить девушке матку, чтобы она в дальнейшем смогла забеременеть и родить малыша», – рассказал врач акушер-гинеколог Бронницкой больницы Николай Арушанян.
Как отметили в министерстве, пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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В Подмосковье врачи прооперировали ребенка с болезнью «хрустального человека»
29 мая 2024, 10:43

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи детской областной травматолого-ортопедической больницы прооперировали ребенка с 18-м переломом, Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенок поступил в больницу с 18 по счету перелом за свои пару лет жизни. Причина — генетическая патология опорно-двигательного аппарата, которая обусловлена хрупкостью костной ткани и приводит к частым переломам при минимальном воздействии.

«Мы провели инновационный метод фиксации отломков костей титановыми эластичными стержнями (TEN) в различных направлениях. Данный метод позволяет сохранить жесткость кости за счет шинирующего эффекта и снизить риски повторных переломов в процессе роста ребенка. Если же переломы все же случатся, то мы сможем избежать грубых смешений отломков кости», — поделился заведующий операционным блоком МОДКТОБ Виталий Куваев.

Ребенку придется пройти долгих период восстановления и дальнейшее лечение патологии.

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#ребёнок
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#счёт
#подмосковье
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Врач Машкова заявила об опасности протеиновых батончиков
28 мая 2024, 20:34

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Врач-эндокринолог Анна Машкова заявила о том, что протеиновые батончики могут вызвать подагру и болезни сердца.
Кроме того, регулярный приём такого продукта может привести к нарушению углеводного обмена, повышению уровня сахара крови, отложению жира в печени и области живота.

«Такой продукт может служить дополнительным источником белка в комбинации с основным приёмом пищи и применяться при наборе мышечной массы, а также при наличии дефицита веса. Но помимо белка в состав входят углеводы. Набирают популярность батончики без сахара, но отсутствие в продукте глюкозы не говорит о его пользе. Обычно туда добавляют фруктозу», — объяснила в беседе с Газета.ру Машкова.

Ранее врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.

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#здоровье
#питание
#продукты
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Вертолёты подмосковной санавиации с начала года перевезли более 270 пациентов
28 мая 2024, 20:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Вертолёты санитарной авиации Московской области с начала 2024 года совершили около 300 вылетов и перевезли свыше 270 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Санитарная авиация применяется в Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в автоавариях и других происшествиях, а также транспортировки пациентов между больницами.
«Санавиация позволяет оперативно доставить пациента в стационар для оказания медицинской помощи вне зависимости от дорожного трафика и расстояния до медучреждения. Кроме того, благодаря системе «Ночной старт» вертолёты могут вылетать даже в темноте. С начала года санитарная авиация выполнила около 300 вылетов, транспортировав 277 пациентов, в том числе 189 детей», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В авиамедицинских бригадах работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой помощи. В основном вертолёты доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую и Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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#здравоохранение
#здоровье
#медицина
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#авиация
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В Подмосковье по программе «Приведи друга» устроились на работу около 800 медиков
28 мая 2024, 19:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области по программе «Приведи друга», которая третий год действует в регионе, трудоустроились почти 800 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
«Мы реализуем широкий спектр мер социально поддержки медицинских специалистов в регионе – начиная с программ, направленных на решение жилищного вопроса, и заканчивая различными выплатами. Благодаря программе «Приведи друга» за всё время её работы к нам в больницы и поликлиники трудоустроились почти 800 медиков, причём более 180 – с начала этого года», – отметил министр.
Благодаря программе сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство врача в свою медицинскую организацию до 50 тыс. рублей, до 25 тыс. – за фельдшера или медсестру.

Помимо программы «Приведи друга», в регионе реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и другие.

Подробную информацию можно найти на сайте.

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#медицина
#медики
#врачи
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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
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