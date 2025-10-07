Житель Огайо отметил 105-й день рождения и раскрыл секрет долголетия
Житель штата Огайо Джо Спурио отпраздновал свой 105-й день рождения и поделился секретом долгой жизни. Об этом сообщает телеканал WYTV.
Джо Спурио родился в 1920 году. Во время Второй мировой войны он два года служил в армии, а затем посвятил много лет работе учителем в средней школе.
На вопрос о своих привычках долгожитель назвал два любимых продукта — чеснок и оливковое масло — и отметил, что они сыграли важную роль в его здоровье. Кроме того, Спурио подчеркнул значимость любви близких: родителей и жены, которая была для него опорой на протяжении всей жизни.
Несмотря на почтенный возраст, мужчина продолжает поддерживать спортивную форму и каждое утро посещает бассейн.
