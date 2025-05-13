Жителей двух регионов РФ предупредили о риске заболеть лихорадкой Западного Нила

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Лихорадкой Западного Нила на территории России можно заразиться в Поволжье и в центральной части страны, об этом рассказал врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова.
«Заражение лихорадкой Западного Нила в России возможно в центральной части страны и в Поволжье. При этом большинство случаев этой болезни у нас завозные», — сказала Елена Павлова в интервью NEWS.ru.Она добавила, что болезнь может развиться в срок от двух до восьми дней после укуса насекомого — носителя вируса.
«Переносчиками лихорадки Западного Нила являются кровососущие насекомые — комары и клещи. Кроме того, возможна передача вируса при грудном вскармливании, если мать болеет, и при переливании крови», — предупредила эксперт.Ранее сообщалось, что в России пик заболевания лихорадкой Западного Нила ожидается в августе. По данным Рособрнадзора, эта болезнь грозит, в основном, жителям южных регионов.
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