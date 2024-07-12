Жителей Электрогорска приглашают пройти медосмотр в парке

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Пройти медицинское обследование на свежем воздухе смогут жители подмосковного Электрогорска: здесь в субботу, 13 июля, будет проводиться акция «Проверь свое здоровье в парке», сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
Приём будет проводиться в Городском парке культуры и отдыха с девяти утра до двух часов дня. Предварительная запись не требуется. Проходить медосмотр следует натощак. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».«Это не первый опыт проведения такой акции. Она помогает людям проверить свое здоровье без очередей в душных помещениях, а спокойно прогуливаясь в парке. В таких условиях даже небольшое ожидание может пойти на пользу благодаря свежему воздуху и хорошей погоде», — отмечается в сообщении.
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